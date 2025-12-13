María Corina Machado llegó a Oslo en aeronave mexicana que repostó en Querétaro y Toluca

María Corina Machado reapareció en la escena internacional tras más de un año fuera del foco público al arribar a Oslo, Noruega, en un viaje marcado por la discreción, la complejidad logística y una polémica inesperada por el uso de una aeronave con matrícula mexicana, en medio de versiones cruzadas sobre su supuesto paso por México.

La líder opositora venezolana emprendió una travesía poco convencional desde Venezuela, donde permanecía oculta para evitar su detención, con el objetivo de llegar a la capital noruega no solo para intentar recibir personalmente el Premio Nobel de la Paz, sino también para reencontrarse con su familia tras un prolongado periodo de separación.

El desplazamiento inició con su salida de Caracas hacia una zona costera, desde donde abordó una embarcación que la trasladó hasta Curazao, isla del Caribe bajo administración de los Países Bajos, un punto clave que le permitió salir del entorno inmediato de vigilancia en su país de origen.

Desde Curazao, Machado continuó su trayecto en un avión ejecutivo modelo Legacy 600, cuya ruta fue seguida en tiempo real por plataformas especializadas de rastreo aéreo, generando atención mediática al confirmarse que la aeronave cuenta con matrícula mexicana y base operativa en el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

El registro de vuelos muestra que la aeronave realizó previamente un traslado entre Querétaro y Toluca el 7 de diciembre, movimiento que ocurrió antes de que la opositora venezolana abordara el avión, un dato que resultó clave para desmontar versiones que la ubicaban erróneamente en territorio mexicano.

Posteriormente, el 9 de diciembre, el avión partió de Toluca con destino al Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en Florida, para después volar a Curazao, continuar hacia Bangor, en el estado de Maine, y finalmente cubrir un trayecto de más de seis horas hasta el Aeropuerto de Oslo Gardermoen.

La difusión incompleta de la ruta alimentó afirmaciones falsas sobre una supuesta escala de Machado en México, lo que obligó a las autoridades migratorias mexicanas a intervenir públicamente para aclarar que no existe registro alguno de su entrada o salida del país.

El Instituto Nacional de Migración precisó que, pese a la matrícula mexicana de la aeronave, la opositora venezolana nunca ingresó ni realizó escala en territorio nacional, cerrando así una polémica que se centró más en la logística del vuelo que en el significado político de su reaparición pública.

Más allá de la controversia aérea, la llegada de María Corina Machado a Oslo simboliza un momento clave para la oposición venezolana, al romper un prolongado silencio y colocarse nuevamente en el escenario internacional, en un contexto de alta tensión política y atención global sobre la situación en su país.

