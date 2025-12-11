María Corina Machado rompe el silencio y reaparece en Oslo tras 16 meses oculta

Después de más de un año escondida, la líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció en Oslo. Su llegada ocurrió horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025. Machado saludó a simpatizantes, ofreció declaraciones y aseguró que regresará a Venezuela “muy pronto”.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado hizo su primera aparición pública en más de un año al salir al balcón del Gran Hotel de Oslo, donde saludó a decenas de venezolanos que la esperaban. La llegada ocurrió de madrugada. La multitud entonó el himno nacional mientras Machado, acompañada de su hija Ana Corina Sosa y de su madre, agradecía el apoyo.

Machado no alcanzó a llegar a tiempo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, por lo que su hija lo recibió en su nombre. Sin embargo, sí pudo reunirse con su familia y encontrarse con la comunidad venezolana en Noruega.

En una conferencia de prensa posterior, Machado afirmó que su “deber” es llevar el Nobel de regreso a Venezuela y que volverá “muy pronto”. También dijo que aprovechará su estancia en Oslo para reuniones médicas, encuentros diplomáticos y actividades informativas antes de planear su retorno.

Machado aseguró que recibió apoyo del Gobierno de Estados Unidos para salir de Venezuela, aunque evitó dar detalles para no poner en riesgo a quienes participaron en su traslado. Agregó que el régimen de Nicolás Maduro no logró localizarla durante su ocultamiento.

La opositora también habló sobre la presión internacional hacia Caracas. Dijo que las operaciones de Washington en el Caribe han sido “decisivas” y que el régimen “está más débil que nunca”. Pidió a los países democráticos bloquear los ingresos financieros que sostienen la estructura represiva en Venezuela.

Cuando fue consultada por una posible intervención militar estadounidense, María Corina Machado no respondió de manera directa. Señaló que Venezuela “ya está invadida” por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y cárteles regionales. Insistió en que la comunidad internacional debe actuar para cortar los flujos económicos que alimentan al Gobierno de Maduro.

Corina Machado reiteró que su objetivo es volver al país y acompañar a los venezolanos. “Regresaré muy pronto”, dijo. También afirmó que hay una nueva generación “lista para dar la vida por la libertad” y que Venezuela será “un país democrático y libre” en un futuro cercano.