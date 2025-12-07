Comité Nobel confirma que María Corina Machado viajará a Oslo por el Nobel de la Paz

María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025. La opositora venezolana vivía en la clandestinidad, pero aceptó asistir a la ceremonia.

María Corina Machado confirmó que asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz 2025 en Oslo. El Comité Noruego del Nobel informó que habló directamente con la dirigente venezolana. Por seguridad, no dieron detalles sobre su trayecto ni su salida de Venezuela.

Machado recibirá el premio el 10 de diciembre. Un día antes ofrecerá una conferencia de prensa junto al Comité Nobel. Su presencia era incierta porque se mantenía en la clandestinidad desde hace meses.

El premio reconoce su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. El Comité destacó su persistencia, aun bajo amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. Diversos gobiernos latinoamericanos han expresado respaldo a su traslado.

Las autoridades venezolanas no han aclarado si permitirán su salida. El equipo de Machado ha dicho que evaluó varias rutas seguras. A pesar del riesgo, la opositora decidió viajar y asistir al evento.