Foto de María Victoria en altar de muertos desata rumores sobre fallecimiento de la primera actriz

María Victoria generó preocupación este fin de semana al circular el falso rumor de su muerte a los 102 años. Las alarmas se encendieron en redes sociales después de que su fotografía fuera colocada accidentalmente en un altar. Se confirma que la primera actriz se encuentra viva y en perfecto estado de salud.

El error de la ofrenda en Iztapalapa

El motivo de la confusión fue una ofrenda instalada en la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa. El coreógrafo y colaborador de YouTube, Horacio Chavira, fue el encargado de montar este altar por el Día de Muertos. Chavira incluyó, por equivocación, la foto de la cantante, quien no ha fallecido.

Álex Kaffie desmiente el rumor

El grave error se hizo público cuando Chavira presumió la ofrenda en sus plataformas. Ante la situación, Álex Kaffie, exconductor de Hoy, reaccionó inmediatamente, asegurando que fue una “cagadota absoluta y total”. El periodista lamentó la falta de conocimiento, sugiriendo que es fácil verificar en “twinquipedia (Wikipedia) para confirmar que sigue con vida”.

Kaffie reiteró que María Victoria sigue viva y “continúa entre nosotros”. La icónica actriz del Cine de Oro, de 102 años, celebrará su cumpleaños número 103 en febrero próximo. Previamente, su familia había declarado que los rumores de su deceso no les preocupan porque saben que ella “está bien, está sana”.

La actriz continúa “entre nosotros”

Hasta el momento, ni la primera actriz ni su familia se han pronunciado de manera oficial sobre este garrafal error que encendió las alarmas de sus seguidores. Sin embargo, la familia ha expresado en el pasado que los rumores de decesos no les preocupan porque mantienen un constante contacto con ella, sabiendo que está sana.