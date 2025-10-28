¡Los quemaron! Mariachis son secuestrados y torturados en CDMX

Una fiesta familiar en Iztapalapa, CDMX se convirtió en una terrible pesadilla de violencia para un grupo de seis músicos de mariachi que habían sido contratados para la celebración. Expertos vincularon a los cinco detenidos con una célula delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y posibles homicidios en la zona poniente y sur de la capital.

Los músicos sufrieron retención forzada, golpizas y quemaduras graves, según el relato que hicieron las víctimas a las autoridades. Dos de ellos necesitaron atención médica urgente por las lesiones térmicas que cubrían gran parte de sus cuerpos, mientras que los otros presentaron contusiones y golpes menores.

La agresión comenzó la noche del sábado, justo después de su presentación, cuando los agresores obligaron a los músicos a quedarse en el lugar. Esta retención y el maltrato continuaron sin cesar hasta que, la noche del domingo, subieron a los seis afectados a una camioneta de color negro.

¿Cómo escaparon los mariachis?

Poco después del hecho, los agresores decidieron abandonar a las víctimas en la zona de Tlalpan. Una vez que quedaron libres, los afectados pudieron solicitar ayuda inmediata llamando al 911.

La respuesta de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue inmediata tras recibir el reporte de emergencia. La policía localizó rápidamente el vehículo que utilizaron para el abandono gracias al monitoreo de las cámaras de vigilancia y lograron detener a cinco personas.

Este operativo resultó en la detención de cinco personas, entre las que se encontraba un adolescente de solo 14 años. Las autoridades aseguraron droga, un arma de fuego y documentos personales en el lugar de la captura.

Finalmente, los mariachis heridos fueron trasladados de inmediato para recibir la atención médica correspondiente.