¡Icono navideño! Mariah Carey anuncia fechas para ‘Merry Christmas One and All’

Octubre acaba de iniciar y aunque faltan algunos meses para la Navidad, las noticias en torno a las celebraciones decembrinas comienzan a surgir.

Tal es el caso del Mariah Carey, quien se ganó el título como uno de los ‘Iconos navideños’ gracias a que su voz abraza a las familias a través de su música, en dichas festividades.

Sin embargo, también se coronó como la ‘Reina de la Navidad’ de la mano de su aclamado éxito All I Want for Christmas Is You, que desde su estreno en 1994 no deja de sonar durante la época.

Es así que el pasado lunes 02 de octubre, la cantante estadounidense anunció a través de su perfil oficial de Instagram el regreso de su gira navideña, esta vez bajo el nombre de ‘Merry Christmas One and All’.

Son 13 ciudades de Norteamérica, las elegidas para disfrutar de la energía decembrina de la intérprete este 2023:

“La navidad está a la vuelta de la esquina y ustedes están oficialmente invitados a celebrar esta temporada con el regreso de mi extravagancia navideña”, se lee en la publicación.

Los conciertos comenzarán el próximo 15 de noviembre en Highland, California, y culminarán en Nueva York, casi un mes después, exactamente el domingo 17 de diciembre.

2022, el año en que ‘All I Want for Christmas Is You’ se convirtió en el tema con más reproducciones

El posicionamiento que logró de la mano de ‘All I Want for Christmas Is You’ fue legendario, pues luego de 28 años de su estreno, en 2022, se convirtió en la canción que recibió más reproducciones en un solo día.

Récord que rompió en Spotify, plataforma de streaming, donde logró 21 mil 273 millones de escuchas y se mantuvo en el primer lugar del Billboard Hot 100 durante 12 semanas.

Además, su nueva gira no representa al primer espectáculo decembrino que la artista brinda a sus fanáticos, pues en el pasado realizó ‘All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity’, presentación montada en el Beacon Theatre de Nueva York.

Dicho show se llevó a cabo durante la temporada invernal del 2014 al 2017, y además, migró a otras naciones, tales como Francia e Inglaterra.