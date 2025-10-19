Mariana Bernal gana oro en Copa del Mundo de Tiro con Arco

La arquera mexicana Mariana Bernal hizo historia al conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, celebrada en Nanjing, China, donde superó a su compatriota Maya Becerra, quien obtuvo la medalla de plata. La final, correspondiente a la modalidad de compuesto femenil, se definió en una dramática flecha de oro.

Ambas atletas protagonizaron una de las finales más emocionantes del torneo. Tras cinco sets y un empate a 147 puntos, luego de 23 flechas casi perfectas, Mariana Bernal logró una última ejecución más precisa para quedarse con el título mundial. La puntería milimétrica de la mexicana le permitió superar por escaso margen a la número uno del mundo.

Después del disparo definitivo, Mariana Bernal rompió en llanto al saberse ganadora y celebró abrazando a Maya Becerra, con quien mantiene una estrecha amistad dentro del equipo nacional. La escena reflejó la unión del conjunto mexicano, que consiguió un histórico 1-2 en una competencia internacional de máximo nivel.

En su camino a la final, Mariana Bernal había vencido a la india Madhura Dhamangaonkar en los cuartos de final y a la británica Ana Gibson en semifinales. Por su parte, Maya Becerra eliminó a la turca Hazal Burun y a la india Jyothi Vennam, consolidando un paso firme hasta el duelo decisivo.

El resultado confirma el dominio mexicano en la modalidad de compuesto femenil, una categoría que ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias al trabajo de las arqueras nacionales. El logro también representa un nuevo impulso para el tiro con arco mexicano rumbo a las próximas competencias internacionales.

La final entre Mariana Bernal y Maya Becerra se convirtió en uno de los momentos más memorables del torneo, no solo por el dramatismo de la definición, sino también por la calidad técnica demostrada por ambas deportistas. Cada flecha de oro disparada fue seguida con expectación por el público en Nanjing, que reconoció el talento de las mexicanas.