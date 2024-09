Mariana Echeverría se va con todo contra conductoras de “Hoy”: Me llamaron pend…

La conductora Mariana Echeverría tuvo un paso desastroso por el reality show de La Casa de los Famosos México, donde fue duramente criticado por su compartimiento hacia otros habitantes, en específico a los del “team Mar”, y ahora vuelve a estar en tendencia al revelar los malos tratos que recibió.

En una transmisión “en vivo” que realizó a través de su cuenta de Instagram, Echeverría aseguró que ha recibido amenazas en estas semanas, e incluso señaló que fue casi expuesta a la “Santa Inquisición” durante su entrevista en el programa “Hoy”, donde dijo las cuatro conductoras le pusieron “una barrera”.

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario (…) Arath ‘x’ cosa en el programa Hoy, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie”, contó la conductora.

También mencionó que no solo la trataron mal durante su entrevista con Tania Rincón, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona, sino que al final de su participación, le comentaron que la productora, Andrea Rodríguez, la llamó “pendeja”.

Mariana Echeverría asegura que a parte que la humillaron en el Programa Hoy, también la productora le dijo Pendeja.

Mariana Echeverría asegura que a parte que la humillaron en el Programa Hoy, también la productora le dijo Pendeja.

Menciona que ella nunca ofendió a nadie del programa. 😱

“Yo me enteré después, ni siquiera la vi, y me aguanté la humillación que pasé ahí. Dije me voy a plantar voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave lo que dije, ni ofendí a nadie, ni insulté a nadie, ni dije ninguna grosería a nadie. Ni a la productora, ni a Legarreta, ni a Galilea, ni al Paul, ni al ‘Negro’, ni a nadie”, continuó.

Al final, Mariana Echeverría resaltó que desde que salió de La Casa de los Famosos ha recibido muchísimo hate, e incluso, le llegan amenazas “a diario” en su WhatsApp personal

“¿Recibo amenazas todos los días? Sí. ¿No las tomo en serio? No. Me llegan WhatsApps a mi teléfono privado, de personas que ni conozco, amenazándome. ¿Qué ganan?”, mencionó.

Todo esto ocurre justo cuando se transmitió un capítulo en “La Rosa de Guadalupe”, donde hacen alusión a la pelea que sostuvo con Briggitte Bozzo por el ahora famoso mango.