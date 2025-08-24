Marianne N regresa a redes sociales tras quedar en libertad

La joven Influencer Marianne N, acusada de intento de Feminicidio en contra de Valentina N, reapareció en Redes sociales luego de permanecer bajo proceso legal desde febrero pasado. La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde informó que continuará su vida bajo un esquema de libertad asistida.

De acuerdo con lo señalado, Marianne N obtuvo el beneficio legal que le permite continuar su proceso fuera del penal, siempre y cuando cumpla con diversas condiciones impuestas por la autoridad judicial. Entre ellas se encuentran recibir terapia psicológica, participar en actividades deportivas y sociolaborales, además de continuar con sus estudios académicos.

El caso de la joven cobró notoriedad a principios de año, cuando fue detenida tras ser acusada de agredir con un arma blanca a Valentina N, pareja sentimental de su expareja, hecho que fue clasificado como intento de Feminicidio.

La resolución judicial establece que la imputada deberá presentarse de manera periódica ante el juzgado que lleva su causa. Además, se le indicó la obligación de someterse a seguimiento psicológico y mantener una vida estructurada que incluya actividades culturales y artísticas.

En su mensaje difundido en Instagram, Marianne N aseguró que retomará la creación de contenido en Redes sociales, al no contar con ninguna restricción que limite su participación en plataformas digitales.

El Sistema Penal para Adolescentes precisó que en este tipo de procesos no se generan antecedentes penales, razón por la cual su reincorporación pública no enfrenta limitaciones legales adicionales.