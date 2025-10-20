El emotivo Día de Muertos de Maribel Guardia: Ofrenda para Julián y su inesperada mudanza

Maribel Guardia ha acaparado la atención pública al confirmar dos noticias importantes en un emotivo encuentro con la prensa, realizado a mediados de octubre de 2025. La actriz habló sobre la próxima ofrenda de Día de Muertos dedicada a su hijo, Julián Figueroa, y explicó la razón principal detrás de su reciente mudanza. La información sobre la ofrenda fue reportada el dia de hoy.

Día de Muertos y el proceso de las cenizas

La celebridad costarricense confirmó que ya comenzó a preparar la tradicional ofrenda para Julián Figueroa, quien falleció en 2023. Este ritual del Día de Muertos es parte fundamental del proceso que sigue la artista para honrar la memoria de su hijo, manteniendo viva su presencia.

Respecto a las cenizas de Julián, Guardia detalló que se las llevará de forma provisional a su nuevo domicilio. La actriz había considerado otras formas de conservar un recuerdo, como el arete que lleva consigo desde que entró a su cuarto y le cayó a sus pies.

Aunque la artista ya tiene el nicho preparado con el nombre del joven, confesó que existe un conflicto emocional profundo para realizar el depósito final. Maribel Guardia comentó: “Mi mente me dice: Ya tienes que hacerlo. Mi corazón me dice: No puedes hacerlo,” por lo que necesita un poco más de tiempo para tomar esa decisión.

La mudanza forzada

La actriz reveló que el principal motivo que la llevó a cambiar de residencia fue la falta de seguridad y privacidad. Explicó que “todos sabían dónde vivo”, lo que provocaba que constantemente tuviera problemas con personas que se encontraban “parados en la reja” de su antiguo hogar.

La decisión de dejar su casa fue difícil, ya que la adora y la considera un lugar lleno de recuerdos hermosos. Maribel Guardia mencionó que en esa residencia estuvo Julián Figueroa recién nacido, así como también su nieto, lo que la llena de nostalgia. No obstante, enfatizó que “fluir es bueno” y que la vida exige adaptarse a los cambios constantes.

Por el momento, la actriz no tiene planes de vender o rentar su antigua propiedad, señalando que la conservará y la visitará en el futuro.