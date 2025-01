Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón: Lo que debes saber del pleito entre la actriz y su nuera 

Una nueva bomba en el mundo estalló en el mundo del espectáculo, luego de que la reconocida actriz, Maribel Guardia, informara que había decidido denunciar penalmente a su exnuera, Imelda Tuñón.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la madre de Julián Figueroa, que murió hace casi dos años, explicó que esto era con el afán de salvaguardar la integridad de su nieto y que no daría más explicaciones.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nito y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, dice el mensaje que publicó.