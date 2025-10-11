Marigalante, orgullo de Alvarado, Veracruz, lamenta Ayuntamiento su hundimiento

El Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, expresó su más profundo pesar por el hundimiento de la Marigalante, embarcación emblemática que fue construida hace más de tres décadas en ese municipio y que, desde entonces, representó orgullo, historia y tradición para todo el pueblo veracruzano. En un comunicado oficial, las autoridades recalcaron que la noticia del accidente ocurrido en Puerto Vallarta ha causado gran conmoción entre los habitantes de la región.

En su mensaje, el gobierno municipal destacó que la Marigalante no fue solo una embarcación, sino una obra maestra construida con el talento, el esfuerzo y el corazón de manos alvaradeñas, encabezadas por el maestro Don Óscar Camarero, un carpintero de ribera que dio vida a una pieza única de la navegación mexicana. Según las autoridades, su creación representó la capacidad artesanal y el espíritu trabajador de Alvarado.

El comunicado resaltó que la pérdida de la Marigalante duele profundamente a la comunidad porque simboliza una parte esencial de la identidad marítima de Alvarado, Veracruz, así como del legado artesanal transmitido de generación en generación. “Cada tabla y cada vela de ese barco fueron el reflejo del amor de nuestro pueblo por el mar y su historia”, expresaron las autoridades municipales.

El Ayuntamiento enfatizó que, durante más de 30 años, la Marigalante llevó el nombre de Alvarado, Veracruz, más allá de sus costas, convirtiéndose en un embajador cultural y turístico en Puerto Vallarta, donde se asentó como parte de los atractivos más representativos de la bahía. Su presencia, añadieron, contribuyó a fortalecer el orgullo de la comunidad veracruzana en todo el país.

Asimismo, las autoridades locales aprovecharon para rendir homenaje a Don Óscar Camarero y a todos los trabajadores que participaron en la construcción del histórico navío. En palabras del Ayuntamiento, ellos “representan el espíritu de un municipio con raíces firmes, amor al trabajo, al mar y a su historia”.

El Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, afirmó que la Marigalante permanecerá viva en la memoria colectiva de su pueblo, no solo como un símbolo de maestría artesanal, sino como una parte inseparable del alma alvaradeña. La administración municipal aseguró que su recuerdo inspirará a las futuras generaciones a mantener viva la tradición marítima que caracteriza a la región.

En su mensaje de despedida, las autoridades recordaron que la Marigalante fue y seguirá siendo un emblema de orgullo veracruzano, una manifestación tangible del talento y la pasión de su gente. “Navegarás por siempre en la memoria de tu pueblo”, señalaron al cerrar su pronunciamiento oficial.