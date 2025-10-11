Marigalante: orgullo y legado de Puerto Vallarta

La empresa propietaria de la embarcación Marigalante informa a la comunidad de Puerto Vallarta que, tras una falla en su sistema de achique, el histórico galeón se hundió este viernes frente al centro de la ciudad.

El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas.

A la altura del hotel Buenaventura las fallas del sistema se complicaron y el navío comenzó a hundirse lentamente en las aguas que fueron su hogar durante más de tres décadas.

Desde el primer momento, se activaron los protocolos de seguridad.

Todos los pasajeros fueron evacuados sin riesgo y se encuentran a salvo, gracias a la acción inmediata y responsable de la tripulación.

La empresa expresa su profundo agradecimiento a las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil por su apoyo oportuno y solidario durante el incidente. Agradecemos especialmente a prestadores de servicios de la zona que acudieron al auxilio de nuestra embarcación.

Construida en 1987 y botada oficialmente en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, la Marigalante fue una réplica de la Santa María, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico.

Desde su llegada a Puerto Vallarta, se convirtió en un símbolo vivo de identidad, historia y orgullo, engalanando las aguas de la bahía con su presencia majestuosa y ofreciendo experiencias inolvidables a millones de visitantes.

La empresa se siente orgullosa, junto con el pueblo de Vallarta, de este barco que por más de treinta años fue emblema de alegría, tradición y belleza en nuestra bahía.

Asimismo, reafirma su compromiso con todo su personal, garantizando que nadie quedará desamparado y que cada colaborador contará con el apoyo necesario durante este proceso.

A las personas que adquirieron boletos para próximos viajes en la Marigalante, la empresa les informa que recibirán el reembolso íntegro de su compra.

En los próximos días se dará a conocer el mecanismo oficial para realizar esta gestión de manera ordenada y segura, por lo que se solicita estar atentos a los canales oficiales de comunicación.

Con esperanza y gratitud, se anuncia que en un lapso de dos a tres meses, la hermana de la Marigalante arribará a las aguas de la bahía, para continuar su legado de historia, emoción y orgullo vallartense.

Hoy, la Marigalante descansa en las aguas que siempre fueron su hogar, donde seguirá viva en la memoria y el corazón de todos los que la vieron navegar.