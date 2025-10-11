Marigalante será sustituida por su embarcación gemela en Puerto Vallarta

A menos de 24 horas del hundimiento del emblemático navío Marigalante, la empresa propietaria confirmó que su réplica, conocida como Jolly Roger, arribará a Puerto Vallarta para continuar con las actividades turísticas que el icónico barco realizaba desde hace más de tres décadas.

La noticia ha generado gran expectativa entre los habitantes y visitantes de la Bahía de Banderas, quienes recuerdan al Marigalante como símbolo del turismo marítimo local. Aunque el vacío que deja es significativo, su “hermana gemela” buscará mantener viva la experiencia de navegación y espectáculo que caracterizó a la carabela original.

El Jolly Roger es una carabela construida en el astillero de Mazatlán, Sinaloa, en 2009. Se trata también de una réplica de la Santa María, la nave con la que Cristobal Colón llegó a América en 1492. Con un peso de 700 toneladas, combina materiales de acero y madera para conservar la estética de los antiguos galeones españoles, aunque con mejoras estructurales que aumentan su seguridad.

Hasta ahora, el Jolly Roger ha operado en el Caribe mexicano, con base en Cancún, donde ofrece espectáculos temáticos y recorridos turísticos en la zona continental de Isla Mujeres. Sin embargo, tras el reciente hundimiento del Marigalante, la empresa decidió trasladar la embarcación al Pacífico mexicano para asumir su legado.

De acuerdo con la compañía, la travesía desde el Caribe hasta Puerto Vallarta incluirá una compleja ruta interoceánica. El Jolly Roger zarpará desde Quintana Roo, recorrerá parte de Centroamérica y cruzará el Canal de Panamá, antes de bordear las costas de Belice, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Posteriormente, continuará su trayecto por Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y finalmente Jalisco.

La empresa informó que el arribo del Jolly Roger a Puerto Vallarta se prevé antes de diciembre de 2025, aunque no se ha especificado aún la fecha exacta. El anuncio ha despertado el entusiasmo de la comunidad local, que espera recibir la nave con un evento especial en la Bahía de Banderas.

El operador turístico precisó que se respetarán los derechos laborales del personal que trabajaba en el Marigalante, y que incluso se invitará a parte de la tripulación actual del Jolly Roger a formar parte de la nueva etapa en el Pacífico. Según la empresa, existe un fuerte vínculo emocional entre ambos equipos, lo que facilitará la transición y el inicio de operaciones en su nuevo puerto base.

El Marigalante, que se había convertido en un símbolo de Puerto Vallarta, fue una de las atracciones más reconocidas del destino por más de 30 años. Su hundimiento marcó el fin de una era, pero el arribo del Jolly Roger promete mantener viva la tradición marítima que durante décadas fascinó a turistas nacionales y extranjeros.