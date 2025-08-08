¡No pierdas la oportunidad! Show de Marilyn Manson será gratis en Fenapo 2025

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 se prepara para un evento sin precedentes: la presentación gratuita de Marilyn Manson en el Teatro del Pueblo. Este concierto, pautado para el domingo 10 de agosto, es uno de los más esperados del año.

Los fans del metal alternativo e industrial esperan con efusividad este espectáculo gratuito. Esta será la primera vez que Marilyn Manson pisa tierras potosinas, lo cual genera una emoción desmesurada y grandes expectativas entre el público.

La edición 2025 de la Fenapo busca ser un evento espectacular con estrellas nacionales e internacionales.

Detalles claves del concierto

Aunque la hora exacta de su presentación del domingo 10 de agosto aún no se ha informado, se prevé que el show comience después de las 8:00 de la noche, momento en que el Teatro del Pueblo abre sus acceso.

Los organizadores de la Fenapo 2025 confirman un cartel de primer nivel con grandes exponentes del rock, del regional mexicano y del pop.

Polémica alrededor del concierto

El anuncio del show no estuvo exento de polémicas, pues la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) entregó más de 6 mil firmas a las autoridades estatales y a la administración de la Fenapo para solicitar su cancelación.

Esta acción se realizó el miércoles 6 de agosto, acompañada de una manifestación frente al recinto ferial, donde portaron pancartas con mensajes claros como “No te queremos, Manson” y “Queremos educación, no espectáculos violentos”.

Días antes, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí, ya había expresado su rechazo al show y envió una carta formal al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para pedir la cancelación de la participación del cantante.

Pese a las solicitudes, el gobernador ha precisado que Marilyn Manson sí asistirá a San Luis Potosí.