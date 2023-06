Marilyn Monroe: Todo lo que no sabías

Un día como hoy, pero del año 1926 nació en la ciudad de Los Ángeles, California en los Estados Unidos, Norma Jean Baker, quien sería mejor conocida en el mundo del cine como Marilyn Monroe.

Quien a la postre sería una de las estrellas más conocidas del mundo del espectáculo, fue hija natural de Gladys Baker una montadora cinematográfica y supuestamente de un tal C. Stanley Giffert, panadero ambulante que llegó a convertirse en productor y director.

Un día como hoy nació Marilyn Monroe

Se le puso el nombre de como homenaje de su madre a la actriz de cine mudo Norma Talmadge. Fue dada en adopción a las seis semanas de haber nacido. Gran parte de su infancia transcurrió entre casas de familias adoptivas y orfanatos. Su padre les había abandonado y su madre fue ingresada en un hospital para enfermos mentales con síntomas de depresión.

Cuando apenas contaba con la edad de 16 años, en 1942 se casó con James Dougherty, trabajador de una fábrica de material aeronáutico, Marilyn también trabajó revisando paracaídas. Su vida cambió cuando la revista Yank se fijó en ella y le propuso posar como modelo. Pronto saltó a la fama y en 1945, ya era conocida como “el sueño de los fotógrafos”. Apareció en 33 portadas de revistas nacionales; debido a la notoriedad alcanzada, en 1946 se divorció y se trasladó a Hollywood.

Firmó contrato con la FOX cambiando el nombre. Marilyn fue un invento de Lyon (antiguo actor convertido en director de reparto de la Fox), y Monroe era el apellido de soltera de su madre. En 1949 conoció a Johnny Hyde, (que descubrió entre otras a Rita Hayworth y a Lana Turner) de la agencia William Morris, que pasó a ser su mentor y amante. Este mismo año apareció desnuda en él, posiblemente, más famoso calendario de todos los tiempos.

Hyde la convenció para que se sometiera a la cirugía plástica para reducir un pequeño bulto que tenía en la punta de la nariz y rectificar la línea de la barba suprimiendo un cartílago de la mandíbula.

En 1948 cantó su primera canción en una película, Ladies of the chorus (Damas del coro). Aunque fue en 1950 cuando interpretó su primer papel serio, en The asphalt jungle (La jungla de asfalto) que inició el mito.

Cursó estudios en Lee and Paula Strasberg’s Actors Studio, de Nueva York. En 1953. Fue proclamada la actriz más popular por la revista Photoplay, y su nombre figuraba entre las diez estrellas más taquilleras de aquel año. Aceptó rodar There’s No Business Like Show Busines (Luces de candilejas) a cambio de interpretar The Seven Year Itch (La tentación vive arriba), de Billy Wilder.

Se divorcio de DiMaggio, su segundo marido, a principios de 1955. En 1956, se casó de nuevo, esta vez con el dramaturgo Arthur Miller. En 1957 fundó su propia productora Marilyn Monroe Inc. debutó con The Prince and the Showgril (El príncipe y la corista). Se rodó en Londres y la dirección e interpretación estuvo a cargo de Laurence Olivier.

En 1958 regresó a Hollywood para rodar Some Like It Hot (Con faldas y a lo loco), de Billy Wilder, por su interpretación, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Durante el rodaje de Let’s Make Love (El multimillonario) vivió un romance con el actor francés Yves Montand. Después rodó The Misfits (Vidas rebeldes) con guion de Miller y dirigida por John Huston.

Estuvo hospitalizada durante una semana por agotamiento nervioso y acabado el rodaje se anunció oficialmente la disolución de su matrimonio con Miller. En el invierno de 1961 fue internada en un hospital para enfermos mentales.

A través de Sinatra conoció a Peter Lawford y, mediante este, a sus cuñados, los Kennedy. Asistió al Madison Square Garden a la fiesta de aniversario del presidente John F. Kennedy, y cantó Happy Birthday delante de más de veinte mil personas. Fue la última aparición multitudinaria que hizo.

Con treinta filmes dejando uno de ellos, “Something’s Got to Give”, sin ser completado, y a pesar de su desigual filmografía y el hecho de no haber estado nunca nominada para el Oscar, llegó mucho más lejos que la mayoría de las estrellas de cualquier época.

La noche del 5 de agosto de 1962 se tomó un tubo de Nembutal y no fue a la fiesta en casa de Peter Lawfords. Se dice que aquella noche llamó a la Casa Blanca y que el FBI borró todas las cintas.