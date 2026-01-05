Marina auxilia a civiles tras accidente vehicular en carretera Santa Rosalía-Loreto

La Secretaría de Marina-Armada de México brindó atención médica de emergencia a personal civil que resultó lesionado tras un accidente vehicular registrado en el tramo carretero Santa Rosalía-Loreto, informaron autoridades navales.

El percance ocurrió la tarde del domingo 4 de enero, cuando un tractocamión que circulaba de La Paz rumbo a Ensenada, Baja California, se salió de la vía y provocó la movilización inmediata del Sector Naval de Santa Rosalía.

Elementos de Sanidad Naval y de la Infantería de Marina que participaban en la Operación Salvavidas Invierno 2025 acudieron al lugar para proporcionar primeros auxilios y establecer seguridad perimetral, tras recibir el reporte del accidente a la altura del kilómetro 190.

En coordinación con Bomberos y Protección Civil del municipio de Mulegé, los dos pasajeros lesionados del tractocamión fueron estabilizados en el lugar y transportados en ambulancia al Hospital IMSS Bienestar de Santa Rosalía, donde recibieron atención médica especializada y fueron reportados en estado estable.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de salvaguardar la vida humana ante situaciones de riesgo y puso a disposición de la ciudadanía los números de emergencia del Sector Naval de Santa Rosalía, así como la línea nacional 800 MARINA1 para atención de urgencias.

La acción forma parte de los operativos de vigilancia y apoyo que la institución desarrolla durante la temporada vacacional de invierno en Baja California Sur, con el objetivo de ofrecer auxilio oportuno ante incidentes en zonas terrestres y marítimas.

