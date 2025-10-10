¿Quién es el exesposo de Marina del Pilar?

Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Olmedo, es originario de Mexicali, Baja California, es un político con una trayectoria marcada por su tránsito entre dos de las principales fuerzas políticas del país. Actualmente milita en Morena, aunque durante más de dos décadas perteneció al Partido Acción Nacional (PAN), donde ocupó cargos relevantes y construyó buena parte de su carrera pública.

Durante su paso por el blanquiazul, Torres Torres llegó a ser diputado plurinominal y fungió como asesor en la campaña presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón resultó vencedor sobre Andrés Manuel López Obrador, en medio de fuertes acusaciones de fraude electoral promovidas por este último.

Entre 2010 y 2012 se desempeñó como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno panista, etapa en la que trabajó bajo la administración de un antiguo adversario político del hoy presidente y fundador de Morena.

En 2019, su trayectoria política tomó un giro significativo. Ese año, Carlos Torres Torres contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces presidenta municipal de Mexicali e integrante destacada de Morena. Fue también el momento en que abandonó las filas del PAN para incorporarse al partido guinda, tras ser expulsado por haber votado a favor, en el Congreso local, de la controvertida reforma que amplió el mandato del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Leer más: Esposo de Marina del Pilar se separa de cargo honorífico del gobierno de BC

Desde entonces, Torres Torres ha mantenido una relación política cercana con la administración estatal de Baja California, aunque en los últimos meses ha optado por un perfil público más discreto.

La gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Olmedo, confirmó que está en proceso de divorcio de su esposo, Carlos Torres Torres, luego de varios días de especulación en redes sociales y medios de comunicación. El anuncio lo realizó el pasado miércoles 8 de octubre, durante su conferencia matutina en la capital del estado.

Casi al cierre del encuentro con la prensa, una reportera le preguntó sobre los rumores que circulaban respecto a su vida personal. Sin evitar el tema, Marina del Pilar Olmedo señaló que efectivamente se encuentra en proceso de divorcio, y expresó su respeto hacia quien fuera su pareja durante los últimos años.

De acuerdo con sus declaraciones, la gobernadora de BC afirmó que mantiene una relación de aprecio y colaboración con Carlos Torres Torres, a quien definió como “un gran padre y un buen hombre”. La mandataria añadió que el proceso se lleva a cabo “con mucho cariño y con respeto”, destacando el carácter personal del asunto.

El enlace matrimonial entre Marina del Pilar Olmedo y Carlos Torres Torres se celebró el 20 de septiembre de 2019, en una ceremonia a la que asistió el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez. Días después, la actual mandataria asumió la alcaldía de Mexicali, el 30 de septiembre del mismo año. De esa unión nació su hijo, Diego José.