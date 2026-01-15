Marina desmantela narco-campamento en Guerrero vinculado a cuñado de El Chapo Guzmán

Como resultado de labores de inteligencia naval, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó el desmantelamiento de un campamento y un laboratorio de drogas sintéticas en la zona serrana del estado de Guerrero, utilizados presuntamente por una célula del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, el sitio estaba vinculado a Edgar “N”, identificado por las autoridades como cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder de dicha organización criminal. La célula a su cargo operaba tanto en la producción de drogas sintéticas como en tareas de adiestramiento y seguridad para integrantes del grupo delictivo.

El operativo se realizó mediante incursiones aéreas y terrestres en una región de difícil acceso, donde grupos criminales aprovechan la orografía para ocultar infraestructura logística. Al arribo de las fuerzas federales, los ocupantes del campamento huyeron del lugar, dejando abandonados diversos insumos.

En el sitio fueron asegurados precursores químicos, armamento de alto poder, equipo táctico y material diverso, con capacidad para la producción a gran escala de metanfetamina, informó la SEMAR.

La dependencia federal señaló que el laboratorio funcionaba también como centro de operaciones para una célula encargada de brindar seguridad y apoyo logístico a mandos relevantes de la organización criminal, lo que confirma la expansión operativa del Cártel de Sinaloa en la región sur del país.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales.

