Marina rescata a hombre con problemas cardíacos en Playa El Chileno

Gracias a la pronta respuesta del personal de la Secretaría de Marina, un hombre que presentaba síntomas de un posible padecimiento cardíaco fue evacuado de emergencia este sábado en inmediaciones de Playa El Chileno, uno de los destinos más visitados de Los Cabos.

De acuerdo con el reporte oficial, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos recibió una llamada de auxilio solicitando apoyo para atender a una persona a bordo de la embarcación de recreo “La Otra Morrita”. El afectado presentaba dolor en el pecho y entumecimiento en el brazo izquierdo, síntomas asociados a una cardiopatía arrítmica.

Ante la situación, se activó de inmediato un operativo con una embarcación tipo Defender, cuyos elementos lograron localizar y trasladar al paciente hacia el muelle del Sector Naval de Cabo San Lucas. Durante el trayecto fue atendido por personal de Sanidad Naval, que brindó los primeros auxilios.

Una vez en tierra, el hombre fue entregado a paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reiteró su compromiso con la seguridad de quienes realizan actividades recreativas en el mar, y recordó a la ciudadanía que es importante tomar precauciones, especialmente en zonas de corriente o mar abierto.

Asimismo, puso a disposición los siguientes números para reportar emergencias en el mar: