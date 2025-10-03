Marina retiene a buque con bandera de Singapur en Guaymas

Las autoridades de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) detuvieron a un buque con bandera de Singapur que ingresó al canal de navegación del puerto de Guaymas. Hasta ahora se mantiene en resguardo y se realizan las investigaciones conducentes con el fin de determinar la carga.

El buque ingresó la noche del jueves al puerto y al tener bandera de Singapur, ante su presencia, las autoridades solicitaron la documentación correspondiente y no se permitieron el descenso de los tripulantes.

Además la presencia de dicho buque no coincide con las embarcaciones que llegan a Guaymas para abastecer de combustible en la Terminal Local de Pemex, pues normalmente vienen con tripulación mexicana, procedentes principalmente de Salina Cruz, Oaxaca o de Ohio, Estados Unidos y todos los ingresos cumplen con lineamientos y requisitos de parte de las autoridades de Aduana, Sanidad, de Marina, así como de Capitanía de Puerto.

Como antecedente hay que recordar que el pasado 20 de marzo de este 2025, atracó en uno de los muelles de la Administración del Sistema Portuario de Guaymas (Asipona) el buquetanque, Torm Agnes, propiedad de la empresa china Tianjin Yuanhang con registro en Dinamarca, de donde se descargaron ilegalmente millones de litros de combustible ilegal a México, vía puerto de Guaymas.

La Secretaría de Marina Armada de México continuará con las investigaciones correspondientes.