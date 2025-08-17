Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 17 de Agosto, 2025
Deportes

Orgullo cabeño: Mario Axel Trejo conquista el Nacional Infantil de Ciclismo

Mario Axel Trejo se coronó campeón nacional infantil en Querétaro. El ciclista de Los Cabos acumula podios en México y Europa.
Brenda Ireri Yáñez
17 agosto, 2025
Mario Axel campeón Queretaro

Fotografía Mario Axel Trejo

Con tan solo 11 años, el ciclista sudcaliforniano Mario Axel “Mayito” Trejo Cuevas, originario de Los Cabos, volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del deporte mexicano. El sábado 16 de agosto, conquistó el primer lugar del Campeonato Nacional de Ruta Infantil de Ciclismo, celebrado en Tequisquiapan, Querétaro, ante la participación de competidores de las 32 entidades del país.

En una prueba de 8 vueltas, Trejo se impuso sobre rivales de estados como Jalisco, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León. El cierre fue espectacular: pese a las altas temperaturas y a la dureza del circuito, cruzó primero la meta, desatando la alegría de entrenadores, familiares y amigos. En el podio lo acompañaron Chihuahua, en segundo lugar, y Querétaro, en tercero.

Una carrera en ascenso

El triunfo en Querétaro confirma el gran momento que vive Mario Axel. En las últimas semanas, el joven ciclista acumuló tres podios entre México y Europa. En su gira internacional, logró un tercer lugar en una competencia oficial en Bélgica y otro tercer lugar en el Tour Europeo Juvenil de Ciclismo de Assen, considerado el evento juvenil más importante del continente.

Antes de viajar a Europa, también brilló en México. Se coronó en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña 2025, categoría Varonil C, realizado en Toluca, con lo que además se llevó el primer lugar general de la Copa Nacional MTB 2025.

Con disciplina, constancia y pasión, el ciclista cabeño se ha convertido en inspiración para otros niños y niñas que sueñan con destacar en el deporte. Su nombre ya figura en el radar internacional, y su trayectoria refuerza el potencial del ciclismo infantil mexicano en escenarios mundiales.

