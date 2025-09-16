Tormenta Mario pierde fuerza mientras otro ciclón amenaza con desarrollarse pronto

La tormenta tropical Mario continúa debilitándose frente a la costa occidental de Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 16 de septiembre de 2025. A las 09:00 horas, el sistema se localizaba 550 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

El fenómeno mantiene probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, así como rachas de viento de hasta 50 km/h y oleaje elevado en la costa occidental. Se prevén encharcamientos, deslaves y aumento en el nivel de arroyos, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones.

Próximo ciclón podría llamarse Narda

Mientras la tormenta tropical Mario se degrada, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila un área de baja presión frente a la costa sur de México. El sistema presenta 70% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en 48 horas y hasta 90% en los próximos siete días.

De consolidarse, este sería el próximo ciclón de la temporada en el Pacífico y llevaría el nombre Narda, según la lista oficial de 2025. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a 15 km/h, por lo que se mantendrá en vigilancia ante posibles impactos en costas mexicanas.

Autoridades llaman a la prevención

Protección Civil y el SMN recomiendan a la población seguir los avisos oficiales, evitar actividades marítimas en zonas de oleaje elevado y mantenerse atentos a posibles alertas si el nuevo sistema evoluciona a ciclón.

El pronóstico indica que Mario se convertirá en depresión tropical esta tarde y en remanentes post-tropicales el miércoles 17, alejándose gradualmente del territorio nacional.

