Tormenta tropical Mario recupera fuerza y podría dejar lluvias en Los Cabos

La tormenta tropical Mario que se había debilitado y parecía desintegrarse, recuperó fuerza este martes y volvió a clasificarse como tormenta tropical frente a las costas de Los Cabos.

Aunque el fenómeno meteorológico no representa un peligro directo para las costas de Los Cabos, se prevé que genere lluvias dispersas en el municipio durante las próximas 24 horas.

Francisco Cota, director de Protección Civil de Los Cabos, explicó que el sistema perdió temporalmente su circulación, pero que condiciones favorables en el océano permitieron su reorganización y fortalecimiento.

“Su centro de baja presión había perdido su circulación y no representaba peligro. Pero hoy por la mañana amaneció como tormenta tropical Mario, los remanentes encontraron condiciones favorables para formar una circulación que incrementó los vientos”, detalló.

Protección Civil agregó que, aunque el centro de la tormenta tropical no tocará tierra y pasará lejos de Los Cabos, sí hay posibilidad de lluvias en la zona durante el día de hoy y mañana.

“El centro no tocará tierra; la tormenta tropical se desplazará muy retirado de Los Cabos con dirección al noroeste. Pero existe la posibilidad de lluvias en el transcurso de hoy a mañana”, indicó.

Finalmente, las autoridades informaron que, al no representar riesgo inmediato, las actividades patrias programadas para Los Cabos, como el tradicional Grito de Independencia, no se cancelarán, salvo que los efectos de Mario lo obliguen a reconsiderar la decisión.

