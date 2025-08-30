Escuela primaria Marisela Escobedo Ortiz TV de CSL suspende inicio escolar

La escuela primaria Marisela Escobedo Ortiz, turno vespertino, ubicada en Cabo San Lucas, anunció que no podrá iniciar el ciclo escolar este lunes 1 de septiembre debido a problemas eléctricos en sus instalaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por la directiva del plantel, la insuficiencia en el sistema eléctrico impide que las aulas estén en condiciones seguras y adecuadas para recibir a los estudiantes. Por esta razón, se determinó posponer las actividades educativas hasta nuevo aviso.

La dirección de la primaria Marisela Escobedo Ortiz explicó que la situación no solo afecta la iluminación, sino también el funcionamiento de equipos necesarios para las labores escolares, lo que imposibilita garantizar un arranque de clases con normalidad.

Se informó a los padres de familia que los avisos sobre el restablecimiento de actividades serán difundidos a través de los grupos de WhatsApp oficiales, con el fin de mantener una comunicación constante mientras se resuelve la contingencia.

La suspensión en la Marisela Escobedo Ortiz representa un contratiempo para decenas de familias que esperaban el regreso de sus hijos a las aulas, generando preocupación por el retraso académico que esta situación podría provocar.