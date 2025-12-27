¿Mark Suckerberg, dueño de Facebook, vacaciona en Los Cabos? Su impresionante yate acapara miradas

Una embarcación de gran tamaño anclada frente a la playa Costa Azul ha llamado la atención de residentes, surfistas y turistas en Los Cabos, luego de que en redes sociales comenzarán a circular versiones que la vinculan con Mark Zuckerberg , fundador de Facebook y CEO de Meta. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme la presencia del empresario tecnológico en el destino .

Desde hace varios días, el buque se mantiene visible mar adentro, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes frecuentan la zona. Se trata del “Wingman” , una embarcación de apoyo de aproximadamente 75 metros de eslora , asociada al complejo náutico del magnate estadounidense. A diferencia de los yates de lujo tradicionales, su diseño es sobrio y funcional, enfocado principalmente en tareas operativas.

Fabricado por Damen Yachting , el “Wingman” sirve como embarcación de apoyo , proporcionando respaldo logístico y operativo al yate principal Launchpad , destinado a viajes privados. Entre sus funciones se encuentran el traslado y resguardo de embarcaciones menores, alojamiento para tripulación especializada, así como soporte en seguridad y comunicaciones marítimas. Además, cuenta con un helipuerto certificado , que refuerza su capacidad operativa.

Aunque en redes sociales se ha especulado que la presencia de este tipo de embarcaciones suele anteceder estancias discretas en zonas exclusivas como Palmilla o El Dorado , no hay confirmación oficial de que Mark Zuckerberg se encuentre en Los Cabos. Mientras tanto, el “Wingman” continúa dominando el paisaje frente a la Costa Azul, sin que las autoridades hayan informado sobre su fecha de partida o actividades relacionadas.

