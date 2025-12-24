Influencer Markitos Toy desata polémica por captura de tortuga marina

Un video difundido en redes sociales por el Influencer Markitos Toy generó indignación social y preocupación ambiental, luego de que se documentara la captura y manipulación de una tortuga marina dentro del Área Natural Protegida de los Arcos de Mismaloya, en Puerto Vallarta.

El material, publicado el 23 de diciembre, muestra al influencer a bordo de una embarcación junto a otros jóvenes, momento en el que ofrece una cantidad de dinero para que uno de ellos se lance al mar y capture al ejemplar, bajo el argumento de que sería liberado posteriormente.

En la grabación se observa cómo un adolescente se arroja al agua y minutos después emerge sujetando a la tortuga marina por el caparazón, mientras el animal se mueve visiblemente intentando liberarse. Posteriormente, se confirma que el joven tiene 16 años, lo que implica la participación de un menor de edad en un acto dentro de una zona ambiental protegida.

Los Arcos de Mismaloya cuentan con estatus de conservación, por lo que está prohibido acosar, capturar o manipular fauna silvestre, incluso si el argumento es su liberación inmediata. Estas acciones contravienen la NOM-059-SEMARNAT-2010, que protege a todas las especies de tortuga marina presentes en México al clasificarlas en riesgo de extinción.

Dicha norma prohíbe de manera estricta la captura, posesión y manipulación de estas especies, al considerarlas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Las sanciones por incumplir la NOM-059-SEMARNAT-2010 pueden incluir multas millonarias, penas de prisión y la obligación de reparar el daño ambiental.

Hasta el momento, no se ha informado si autoridades ambientales federales o locales han iniciado un procedimiento derivado del video difundido por Markitos Toy, ni si se reforzará la vigilancia en la zona protegida de Puerto Vallarta tras la difusión del material.

