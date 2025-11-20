Marko vuelve a criticar a Checo Pérez: “Muy caballeroso para ser campeón”

Nuevas declaraciones contra Checo Pérez

El asesor principal de Red Bull, Helmut Marko, volvió a lanzar críticas contra Sergio “Checo” Pérez. En el pódcast F1: Beyond the Grid, el dirigente austriaco afirmó que el mexicano carece de la ferocidad necesaria para aspirar al título mundial.

“Si quieres ser campeón del mundo, no eres un piloto caballeroso… Max no tiene compromisos con nadie”, señaló Marko, en contraste con el cuatro veces campeón Max Verstappen.

Comparación directa con Verstappen

Marko sostuvo que mientras Pérez “levantaba el pie” ante un auto inestable, Verstappen mantenía el acelerador a fondo. Para él, esa diferencia marca quién puede pelear por el campeonato y quién no.

Además, subrayó que la agresividad y la constancia son cualidades clave de un campeón. Describió a Pérez como demasiado “diplomático” y emocionalmente inestable, lamentando que su rendimiento haya decaído con el paso del tiempo.

“Al principio era bueno… pero luego todo se desmoronó”, añadió sobre la etapa del mexicano en Red Bull.

Críticas recurrentes

Esta no es la primera vez que Marko cuestiona el carácter de Pérez. En otras ocasiones, ha señalado que su mentalidad no está al nivel de campeones como Verstappen, a quienes considera más duros y frenéticos dentro del monoplaza.

A pesar de estas críticas, Pérez ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para sumar puntos estratégicos y su valor en pista. Sin embargo, la visión de Marko parece indicar que, para él, el mexicano no encaja con el perfil “temible” que necesita un aspirante a la grandeza máxima en la Fórmula 1.