Marruecos golea a Níger y se convierte en el primer país africano en clasificar al Mundial 2026

Marruecos hizo historia este viernes al convertirse en la primera selección africana en clasificar al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los Leones del Atlas aseguraron su boleto tras golear 5-0 a Níger en Rabat, en la última jornada de la fase de clasificación de la zona África. Los goles fueron obra de Ismael Saibari (PSV Eindhoven, 29’ y 38’), Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50’), Hamza Igamane (Lille, 68’) y Azzedine Ounahi (Girona, 84’).

Con este triunfo, Marruecos se clasificó para su tercera Copa del Mundo consecutiva, tras participar en Rusia 2018 y Catar 2022, donde sorprendió al mundo al convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales.

Un invitado histórico al Mundial

Marruecos suma ya siete participaciones mundialistas: México 1970, México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Norteamérica 2026.

En México 1986 fue también el primer país africano en superar la fase de grupos, consolidando un legado que ahora amplía con este nuevo boleto.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Hasta el momento, son 17 los países con lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo:

Concacaf : México, Estados Unidos y Canadá (anfitriones).

Sudamérica : Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Asia : Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.

Oceanía : Nueva Zelanda.

África: Marruecos.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con 48 selecciones participantes.

Con información de la Agence France-Presse