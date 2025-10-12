Marruecos sigue haciendo historia: vence 3-1 a Estados Unidos y avanza a semifinales del Mundial Sub-20

Marruecos continúa sorprendiendo en el Mundial Sub-20 Chile 2025. Después de vencer a España y Brasil en la fase de grupos, los Jóvenes Leones del Atlas superaron este domingo a Estados Unidos por 3-1 en Rancagua, asegurando su pase a las semifinales.

Los goles marroquíes fueron obra de Fouad Zahouani (31’), un autogol de Joshua Wynder (67’) y Gessime Yassine (87’). Por parte del conjunto estadounidense, Cole Campbell empató momentáneamente de penal a los 45+6 minutos.

Con este resultado, Marruecos avanza a las semifinales y buscará el boleto a su primera final el miércoles en Valparaíso, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Noruega.

Primer tiempo: efectividad marroquí ante el dominio estadounidense

Durante la primera mitad, Estados Unidos controló la posesión del balón, pero no logró generar peligro real. En cambio, Marruecos fue letal en su primera oportunidad clara.

A los 31 minutos, un centro desde la izquierda de Saad El Haddad fue bajado de manera acrobática por Othmane Maamma, quien asistió a Zahouani para abrir el marcador. Aunque los estadounidenses reclamaron una falta previa, el árbitro Kevin Ortega validó el tanto tras la revisión del VAR.

La presión de Estados Unidos rindió frutos justo antes del descanso. Ortega sancionó un penal por una falta sobre Nolan Norris, y Cole Campbell lo convirtió con precisión, dejando el marcador 1-1 al medio tiempo.

Reacción africana y pase a semifinales

En la segunda parte, Marruecos ajustó su juego y comenzó a disputar la posesión. Esa mejora se reflejó en el marcador al minuto 67, cuando Wynder, al intentar despejar un saque lateral, terminó marcando en su propia puerta.

Estados Unidos respondió con cambios ofensivos, pero careció de claridad en el último toque. En cambio, Marruecos mantuvo el orden defensivo y esperó su momento para liquidar el partido.

A tres minutos del final, Yassine aprovechó un error del portero Adam Beaudry y selló el 3-1 definitivo, asegurando el histórico pase de Marruecos a las semifinales del torneo.

Una gesta sin precedentes

La mejor actuación de Marruecos en un Mundial Sub-20 había sido el cuarto lugar en 2005, cuando cayó ante Brasil en el duelo por el tercer puesto. Ahora, los africanos buscan superar esa marca y alcanzar la gran final por primera vez en su historia.

Con un fútbol ordenado, resistente y cada vez más audaz, los Jóvenes Leones del Atlas se consolidan como uno de los protagonistas del certamen y una de las revelaciones del fútbol juvenil mundial.