Martes de frescura regresa con grandes ofertas a Walmart

Este martes 19 de agosto de 2025, Walmart presenta una nueva edición de su ya tradicional Martes de frescura, un programa que ofrece ofertas por 24 horas en una amplia variedad de productos de consumo básico. La iniciativa busca atraer a los clientes con precios especiales en frutas y verduras, así como en diferentes cortes de carnes y opciones de pescados.

El Martes de frescura se ha convertido en una de las jornadas más esperadas por los consumidores debido a las oportunidades de ahorro que brinda. De acuerdo con la empresa, las promociones están disponibles tanto en sucursales físicas como en su plataforma en línea.

En el apartado de frutas y verduras, los precios de este 19 de agosto incluyen jitomate saladet a $19.90 el kilo, papa blanca alfa a $36.90, plátano Chiapas a $23.90 y kiwi verde a $59.00 el kilo. Estos productos forman parte de las ofertas más destacadas que incentivan a las familias a realizar sus compras semanales con descuentos significativos.

Respecto a las carnes, el listado incluye molida de cerdo a $115 el kilo, mientras que en el área de pescados destacan filete de tilapia a $109 el kilo, filete de atún fresco a $289, camarón coctelero a $189 y opciones congeladas de marcas como Dolores Premium, con precios que van desde los $59 hasta los $259 por paquete.

Los consumidores también pueden encontrar alternativas como medallones de atún con especias, filetes con costra de ajonjolí o carne de atún para hamburguesa. Estos productos, disponibles en el Martes de frescura, ofrecen variedad para distintos gustos y presupuestos.

En Walmart, el programa incluye además rebajas en salchichonería y quesos, lo que amplía la gama de artículos que se pueden adquirir con descuento en un solo día de compras intensivas.

La compañía recordó que el Martes de frescura tiene vigencia únicamente por 24 horas, y recomendó a los clientes aprovechar la oportunidad, ya sea acudiendo directamente a las tiendas o utilizando la plataforma digital.