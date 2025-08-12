Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 12 de Agosto, 2025
Dinero

Martes de frescura 12 de agosto 2025: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes

Frutas, verduras y carnes a precios especiales este martes de frescura 12 de agosto 2025 en Walmart y Bodega Aurrerá.
Andrea Villarreal
12 agosto, 2025
Martes de frescura 12 de agosto 2025: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes

Foto: Martes de frescura

Este martes de frescura del 12 de agosto de 2025, Walmart ofrece precios especiales en frutas, verduras y carnes para ayudar a las familias mexicanas a ahorrar en su despensa semanal.

Frutas y verduras en oferta en Walmart

Durante este martes, los clientes podrán encontrar productos frescos a precios bajos:

Carnes y proteínas a buen precio

En el martes de frescura de Walmart también hay promociones en cortes frescos y congelados:

  • Molida de cerdo: 112 pesos kg

  • Molida de res SuKarne (pieza 400 g): 87 pesos

  • Pechuga sin piel: 174 pesos kg

  • Carne de res Marketside para hamburguesa (8 piezas de 90 g c/u, congelada): 82 pesos

  • Carne de res SuKarne para hamburguesa (8 piezas de 90 g c/u, congelada): 92 pesos

Ahorro en la canasta básica

Estas promociones del martes de frescura aplican hoy 12 de agosto de 2025 en tiendas participantes y están disponibles hasta agotar existencias. Son una oportunidad para abastecerse de frutas, verduras y carnes de calidad a precios competitivos.

