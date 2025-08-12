Martes de frescura 12 de agosto 2025: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes

Este martes de frescura del 12 de agosto de 2025, Walmart ofrece precios especiales en frutas, verduras y carnes para ayudar a las familias mexicanas a ahorrar en su despensa semanal.

Frutas y verduras en oferta en Walmart

Durante este martes, los clientes podrán encontrar productos frescos a precios bajos:

Jitomate saladet : 12.90 pesos kg

Papaya maradol : 19.90 pesos kg

Papa blanca : 19.90 pesos kg

Plátano Chiapas : 14.90 pesos kg

Sandía roja : 14.90 pesos kg Precio del dólar HOY martes 12 de agosto en México: tipo de cambio oficial y bancario

Jícama : 19.90 pesos kg

Limón sin semilla : 19.90 pesos kg

Melón chino : 29.90 pesos kg

Pepino : 19.90 pesos kg

Mango Paraíso : 29.90 pesos kg

Uva red globo : 29.90 pesos kg

Frambuesa (170 g): 39.90 pesos

Champiñones : 69 pesos kg

Kiwi verde : 79 pesos kg

Manzana Granny Smith : 29.90 pesos kg

Manzana Ambrosia : 39.90 pesos kg

Manzana Cosmic Crisp : 39.90 pesos kg

Cebolla blanca : 19.90 pesos kg

Aguacate Hass Marketside malla 5 piezas (750 g): 39.90 pesos LEER MÁS: “Sin comentarios”: Claudia Sheinbaum sobre denuncia de Alito Moreno contra Nicolás Maduro



Carnes y proteínas a buen precio

En el martes de frescura de Walmart también hay promociones en cortes frescos y congelados:

Molida de cerdo : 112 pesos kg

Molida de res SuKarne (pieza 400 g): 87 pesos

Pechuga sin piel : 174 pesos kg

Carne de res Marketside para hamburguesa (8 piezas de 90 g c/u, congelada): 82 pesos

Carne de res SuKarne para hamburguesa (8 piezas de 90 g c/u, congelada): 92 pesos

Ahorro en la canasta básica

Estas promociones del martes de frescura aplican hoy 12 de agosto de 2025 en tiendas participantes y están disponibles hasta agotar existencias. Son una oportunidad para abastecerse de frutas, verduras y carnes de calidad a precios competitivos.