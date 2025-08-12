Martes de frescura 12 de agosto 2025: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes
Este martes de frescura del 12 de agosto de 2025, Walmart ofrece precios especiales en frutas, verduras y carnes para ayudar a las familias mexicanas a ahorrar en su despensa semanal.
Frutas y verduras en oferta en Walmart
Durante este martes, los clientes podrán encontrar productos frescos a precios bajos:
-
Jitomate saladet: 12.90 pesos kg
-
Papaya maradol: 19.90 pesos kg
-
Papa blanca: 19.90 pesos kg
-
Plátano Chiapas: 14.90 pesos kg
-
Sandía roja: 14.90 pesos kg
-
Jícama: 19.90 pesos kg
-
Limón sin semilla: 19.90 pesos kg
-
Melón chino: 29.90 pesos kg
-
Pepino: 19.90 pesos kg
-
Mango Paraíso: 29.90 pesos kg
-
Uva red globo: 29.90 pesos kg
-
Frambuesa (170 g): 39.90 pesos
-
Champiñones: 69 pesos kg
-
Kiwi verde: 79 pesos kg
-
Manzana Granny Smith: 29.90 pesos kg
-
Manzana Ambrosia: 39.90 pesos kg
-
Manzana Cosmic Crisp: 39.90 pesos kg
-
Cebolla blanca: 19.90 pesos kg
-
Aguacate Hass Marketside malla 5 piezas (750 g): 39.90 pesos
Carnes y proteínas a buen precio
En el martes de frescura de Walmart también hay promociones en cortes frescos y congelados:
-
Molida de cerdo: 112 pesos kg
-
Molida de res SuKarne (pieza 400 g): 87 pesos
-
Pechuga sin piel: 174 pesos kg
-
Carne de res Marketside para hamburguesa (8 piezas de 90 g c/u, congelada): 82 pesos
-
Carne de res SuKarne para hamburguesa (8 piezas de 90 g c/u, congelada): 92 pesos
Ahorro en la canasta básica
Estas promociones del martes de frescura aplican hoy 12 de agosto de 2025 en tiendas participantes y están disponibles hasta agotar existencias. Son una oportunidad para abastecerse de frutas, verduras y carnes de calidad a precios competitivos.