Martes de Frescura en Walmart descuentos para este 16 de diciembre de 2025
La cadena Walmart activa el Martes de Frescura este 16 de diciembre de 2025, con una jornada de descuentos en frutas y verduras, carnes y pescados, además de productos de panadería, salchichería y lácteos y abarrotes, con precios normales y rebajados que impulsan el ahorro de los consumidores.
En el área de frutas y verduras, el Martes de Frescura incluye precios reducidos como piña miel por kilo a $16.90, cuando su precio normal es de $37.90; naranja por kilo a $14.50, frente a $37.90; perón golden Chihuahua por kilo a $34.90, cuyo costo regular es de $49.90; elote blanco por pieza a $6.90, antes $14.90; manzana granny smith por kilo a $34.90, con precio normal de $56.00; manzana Granny Smith Marketside en bolsa a $34.90 por kilo, que regularmente cuesta $58.00; cilantro por pieza a $7.90, frente a $12.90; y limón sin semilla por kilo a $19.90, cuando su precio habitual es de $39.90.
En carnes y pescados, Walmart mantiene descuentos en milanesa de pechuga de pollo por kilo a $174.00, con precio regular de $199.00; pavo natural Marketside congelado a $99.00 por kilo, frente a $139.00; pierna de cerdo en trozo a $132.00 por kilo, cuyo costo normal es de $138.00; y filete de tilapia a $115.00 por kilo, antes $135.00.
La sección de salchichería y lácteos presenta queso manchego NocheBuena rebanado de 400 gramos a $98.00, cuando su precio regular es de $136.00, así como pechuga de pavo San Rafael Balance en rebanadas delgadas de 250 gramos a $93.00, frente a $126.00. En abarrotes, el Martes de Frescura ofrece leche Santa Clara entera en caja con seis piezas de un litro a $177.00, frente a $195.00, y leche Santa Clara deslactosada en presentación similar a $182.00, cuyo precio normal es de $199.00.
Las promociones del Martes de Frescura se mantienen vigentes únicamente durante la jornada de hoy, por lo que Walmart invita a los clientes a consultar disponibilidad y condiciones en tiendas físicas y plataformas oficiales.
