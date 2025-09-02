Ofertas del martes de frescura en Walmart hoy 2 de septiembre del 2025
Este martes 2 de septiembre de 2025, el tradicional martes de frescura en Walmart llega con rebajas en frutas, verduras, carnes y pescados. Los precios aplican únicamente durante la jornada de hoy en tiendas participantes y también en compras en línea.
Frutas y verduras en oferta en Walmart
Plátano Chiapas: 8.90 pesos por kilo
Sandía roja: 12.90 pesos por kilo
Aguacate hass en malla: 34.90 pesos
Melón chino: 29.90 pesos por kilo
Mango Paraíso: 29.90 pesos por kilo
Manzana Granny Smith: 29.90 pesos por kilo
Papa blanca Alfa: 19.90 pesos por kilo
Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo
Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo
Naranja: 39.90 pesos por kilo
Manzana Gala: 39.90 pesos por kilo
Cebolla blanca: 19.90 pesos por kilo
Chile poblano: 29.90 pesos por kilo
Toronja: 29.90 pesos por kilo
Pera Bosc: 29.90 pesos por kilo
Carnes y pescados en descuento hoy
Carne molida de res 90/10: 159 pesos por kilo
Filete de tilapia: 115 pesos por kilo
Atún ahumado estilo marlín: 265 pesos por kilo
El martes de frescura Walmart es una de las promociones semanales más buscadas por las familias, al ofrecer productos de temporada a precios más accesibles.
