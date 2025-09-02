Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
Dinero

Ofertas del martes de frescura en Walmart hoy 2 de septiembre del 2025

Frutas, verduras, carnes y pescados bajan de precio este martes de frescura en Walmart con descuentos por un solo día.
Andrea Villarreal
2 septiembre, 2025
0
24
Martes de Frescura

Foto: Imagen generada con IA

Este martes 2 de septiembre de 2025, el tradicional martes de frescura en Walmart llega con rebajas en frutas, verduras, carnes y pescados. Los precios aplican únicamente durante la jornada de hoy en tiendas participantes y también en compras en línea.

Frutas y verduras en oferta en Walmart

Carnes y pescados en descuento hoy

  • Carne molida de res 90/10: 159 pesos por kilo

  • Filete de tilapia: 115 pesos por kilo

  • Atún ahumado estilo marlín: 265 pesos por kilo

El martes de frescura Walmart es una de las promociones semanales más buscadas por las familias, al ofrecer productos de temporada a precios más accesibles.

