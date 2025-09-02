Ofertas del martes de frescura en Walmart hoy 2 de septiembre del 2025

Este martes 2 de septiembre de 2025, el tradicional martes de frescura en Walmart llega con rebajas en frutas, verduras, carnes y pescados. Los precios aplican únicamente durante la jornada de hoy en tiendas participantes y también en compras en línea.

Frutas y verduras en oferta en Walmart

Plátano Chiapas : 8.90 pesos por kilo

Sandía roja : 12.90 pesos por kilo

Aguacate hass en malla : 34.90 pesos

Melón chino : 29.90 pesos por kilo

Mango Paraíso : 29.90 pesos por kilo LEER MÁS: Uber sí puede operar en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos

Manzana Granny Smith : 29.90 pesos por kilo

Papa blanca Alfa : 19.90 pesos por kilo

Perón Golden Chihuahua : 29.90 pesos por kilo

Pera de Anjou : 29.90 pesos por kilo

Naranja : 39.90 pesos por kilo

Manzana Gala : 39.90 pesos por kilo

Cebolla blanca : 19.90 pesos por kilo

Chile poblano : 29.90 pesos por kilo

Toronja : 29.90 pesos por kilo

Pera Bosc : 29.90 pesos por kilo LEER MÁS: Calendario Pensión Bienestar septiembre 2025: fechas de pago, montos y consulta por apellido



Carnes y pescados en descuento hoy

Carne molida de res 90/10 : 159 pesos por kilo

Filete de tilapia : 115 pesos por kilo

Atún ahumado estilo marlín: 265 pesos por kilo

El martes de frescura Walmart es una de las promociones semanales más buscadas por las familias, al ofrecer productos de temporada a precios más accesibles.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento