Ofertas del Martes de frescura en Walmart el 23 de septiembre

Este 23 de septiembre, la cadena de autoservicio Walmart lanzará su campaña de Martes de frescura en la región del Bajío, con descuentos en productos de Frutas y Verduras, salchichonería y lácteos, así como en carnes y pescados. La empresa señaló que estas promociones buscan apoyar la economía de las familias, ofreciendo productos frescos a precios accesibles.

En la categoría de Frutas y Verduras, se ofrecerán manzana Gala a $39.90, naranja a granel a $19.90, aguacate Hass a $28.90, durazno importado a $49.90, jitomate Saladet a $19.90, piña Miel a $24.90, tuna blanca a $29.90, limón sin semilla a $29.90 y pepino a $24.90, tuna blanca a $29.90

La sección de carnes y pescados también estará incluida en el Martes de frescura. La intención es que los consumidores encuentren opciones para preparar comidas completas con precios competitivos.

Por su parte, el área de salchichonería y lácteos contará con precios rebajados en diferentes productos, reforzando el atractivo de este Martes de frescura como un día de compras ideal para surtir la despensa de la semana.

Otros productos en promoción este 23 de septiembre incluyen melón chino a $19.90, jitomate bola a $29.90, papa Blanca Alfa a $29.90 y chile poblano a $39.90, ampliando la oferta para los clientes de Walmart.

La empresa recordó que las promociones aplicarán únicamente el martes y estarán sujetas a disponibilidad en tiendas participantes de la región Bajío. Recomiendan acudir temprano para aprovechar al máximo los descuentos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO