Martes de Frescura en Walmart llega con nuevas ofertas este 25 de noviembre

El programa Martes de Frescura de Walmart presentó su nuevo listado de precios aplicable a la zona Bajío para el 25 de noviembre de 2025, con reducciones en artículos esenciales como frutas y verduras, carnes y pescados, panadería, salchichería y lácteos.

La cadena informó que la oferta de frutas y verduras incluyó opciones por debajo de los veinte pesos, entre ellas el plátano Chiapas a 14.50 pesos, la piña miel a 14.50 pesos y la naranja a granel en 15.90 pesos. Además, la papa blanca alfa se ubicó en 15.90 pesos. En el rango de los 19.90 pesos destacó la disponibilidad de tomate bola, pepino, aguacate hass en malla y limón sin semilla.

Otros productos verdes como el cilantro y la espinaca registraron un precio de 7.90 pesos, mientras que entre los artículos de mayor costo se listó el melón chino a 29.90 pesos y la uva verde en clam a 56.00 pesos.

En el apartado de carnes y pescados, el pollo entero se ofreció a 37.00 pesos. Diversos cortes se fijaron en un precio uniforme de 99.00 pesos, incluidos la pechuga con hueso, la molida especial 80/20 y la milanesa de cerdo. La fajita de pechuga quedó en 135.00 pesos y la pechuga sin hueso en 159.00 pesos.

Las promociones también alcanzaron la panadería, donde la pizza de quesos se colocó en 114.00 pesos, mientras que la versión con orilla rellena de queso llegó a 138.00 pesos. En salchichería y alimentos preparados, el pollo rostizado sabor pimienta limón se ofertó en 145.00 pesos.

En la sección de lácteos, el huevo blanco Campo Libre se ubicó en 121.00 pesos y las distintas presentaciones de leche Lala 100 oscilaron entre 44.00 y 45.00 pesos. La empresa señaló que, al concluir la vigencia del Martes de Frescura, todos los productos deberán regresar a su precio regular.

Estas ofertas del Martes de Frescura son válidas para la región del Bajío y pueden tener algunas ligeras variaciones en otras partes del país.