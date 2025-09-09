Martes de Frescura en Walmart: ofertas 9 de septiembre de 2025

Este martes 9 de septiembre de 2025, Walmart realiza una nueva jornada de su tradicional Martes de Frescura, a nivel nacional, especialmente para los consumidores de la región del Bajío, quienes podrán acceder a una amplia gama de productos perecederos a precios reducidos, ya que estos precios van encaminados a esta zona del país, aunque algunos de estos se pueden extender a otras regiones.

En el área de frutas y verduras, los clientes encontrarán descuentos significativos en artículos de consumo diario. Destacarán la Manzana Gala Bolsa a $30.30, el Tomate Saladet a $12.00, el Elote Blanco a $14.90, la Pera Bartlett a $36.90, el Limón Agrio a $19.90, y la Naranja a Granel a $9.80. También sobresaldrán la Sandía Roja a $12.90, la Uva Red Globe a $39.50, y el Durazno Importado a $59.00, además de variedades como el aguacate Hass en $49.90 y $39.50 según la presentación.

Las ofertas del Martes de Frescura también se reflejarán en el departamento de carnes, pescados y mariscos. Los consumidores podrán adquirir el Bistec de Res a $198.00, la Carne Molida Especial 80/20 a $99.00, la Milanesa de Cerdo a $115.00, y el Pollo Entero a $40.00. Además, la Pechuga de Pollo con Hueso a $109.00, la Milanesa de Pechuga a $174.00 y el Filete de Tilapia a $115.00 figurarán entre las opciones más buscadas.

La sección de panadería también jugará un papel importante en la promoción. Walmart ofrecerá la Pizza Hawaiana y la Pizza 4 Quesos a $125.00, así como la Rebanada de Pizza Hawaiana a $15.90. Asimismo, los clientes podrán adquirir el Paquete de Donas a $34.00, que se anticipa como uno de los favoritos de la jornada.

En salchichonería, los compradores tendrán acceso a productos seleccionados con descuentos especiales. Entre ellos resaltarán el Queso Adobado Navarro 400g a $100.00, el Pollo Jalapeño a $45.00 y varias presentaciones de Yogurt Griego en sabores como fresa, coco, natural y arándano, cada uno con precio de $17.00.

La cadena de autoservicio adelantará que todos los productos estarán señalizados para que los clientes identifiquen fácilmente las promociones. De igual forma, el personal de piso está nstruido para orientar a los consumidores y garantizar la disponibilidad de los artículos más demandados durante este Martes de Frescura.

El programa tiene vigencia únicamente durante el martes 9 de septiembre, y una vez concluida la jornada, los precios volverán a su costo habitual. Por ello, se espera una afluencia importante en las distintas sucursales a nivel nacional de Walmart ubicadas, especialmente en la zona del Bajío.