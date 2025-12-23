Martes de Frescura baja precios en Walmart en vísperas de Navidad

En el Martes de Frescura, Walmart activará este 23 de diciembre de 2025 una jornada de descuentos relevantes en frutas y verduras, carnes y pescados, panadería, salchichería y lácteos, y abarrotes, con el objetivo de apoyar el gasto previo a las celebraciones decembrinas.

La promoción concentrará rebajas visibles frente a sus precios habituales, de acuerdo con la información difundida por la cadena, especialmente en estas vísperas de Nochebuena y Navidad.

La iniciativa priorizará productos frescos y básicos para la mesa navideña, destacando ahorros por kilo y por pieza en artículos de alta demanda. La empresa señaló en tercera persona que estas ofertas estarán disponibles únicamente durante la fecha indicada, sujetas a existencias.

Dentro del rubro de frutas y verduras, Walmart ofrecerá la piña miel por kilo a $16.90, cuando su precio normal era $37.90, lo que representa un ahorro de $21.00. La naranja por kilo se venderá en $14.50, rebajada desde $37.90, con un ahorro de $23.40.

La manzana Gala por kilo pasará de $49.90 a $39.90, con $10.00 menos, mientras que el perón golden Chihuahua por kilo bajará de $46.90 a $39.90, generando un ahorro de $7.00.

En carnes y pescados, el bacalao Marketside desmenuzado sin espina dorsal de 1 kg costará $379.00, frente a su precio normal de $409.00, con un ahorro de $30.00. El pavo natural Marketside congelado, de aproximadamente 6 kg, se venderá a $89.00 por kilo, antes en $139.00, lo que implica $50.00 menos por kilo.

También se incluirá la milanesa de pechuga de pollo por kilo, con precio actual de $182.00, cuando costaba $199.00, para un ahorro de $17.00. La pierna de cerdo en trozo por kilo bajará de $138.00 a $89.00, con $49.00 de descuento, y el pavo ahumado Madison congelado se ofrecerá a $122.00 por kilo, desde $139.00, ahorrando $17.00.

En el área de abarrotes, el huevo blanco San Juan de 30 piezas tendrá precio de $88.00, frente a $89.00 habitual, con un ahorro de $1.00. La leche Santa Clara entera, caja con seis piezas de un litro cada una, costará $177.00, antes $195.00, con $18.00 menos. La versión deslactosada bajará de $199.00 a $182.00, con un ahorro de $17.00.

Finalmente, en salchichería y lácteos, el queso manchego NocheBuena rebanado de 400 gramos se venderá en $98.00, cuando su precio normal era $136.00, lo que representa un descuento de $38.00.

Walmart indicó en tercera persona que el Martes de Frescura del 23 de diciembre de 2025 concentrará estas ofertas para facilitar las compras previas a Navidad, manteniendo su estrategia de precios bajos en categorías clave como panadería, frutas y verduras, carnes y pescados, salchichería y lácteos y abarrotes.

