Martes de Frescura en Walmart hoy 10 de febrero de 2026

Este martes 10 de febrero de 2026, la cadena de autoservicio Walmart activa su tradicional jornada de descuentos conocida como Martes de Frescura. Durante este día, los consumidores podrán encontrar rebajas significativas en los departamentos de frutas y verduras, carnes y pescados, así como en panadería y abarrotes. La empresa informó que el objetivo es apoyar la economía familiar permitiendo el acceso a productos de la canasta básica con ahorros de hasta 29 pesos por kilogramo.

Dentro del área de frutas y verduras, las ofertas más destacadas incluyen el aguacate Hass a un precio de $39.90 (antes $69.00) y la piña miel a solo $14.90 por kilo (antes $39.90). Asimismo, se reportó que la pera de Anjou bajó de $59.00 a $32.00, mientras que el jitomate saladet se ofrece en $17.90 por kilo, lo que representó un ahorro directo de $7.10 frente a su costo anterior de $25.00.

El departamento de carnes y pescados también presenta beneficios importantes para los clientes de Walmart en esteMartes de Frescura. Se anunció que la pechuga de pollo sin piel tiene un costo de $162.00 por kilo (antes $192.00), mientras que las alitas adobadas se redujeron de $121.00 a $89.00 por kilo. Para quienes buscan opciones listas para cocinar, la arrachera de res marinada de 600g bajó de $226.00 a $205.00 y la carne para hamburguesa suprema Marketside se vende en $132.00 (antes $142.00).

En el sector de panadería, los clientes pueden adquirir el paquete de donas bombón de San Valentín con 4 piezas por $39.00, cuando su precio normal era de $49.00. Por otro lado, en el pasillo de abarrotes, el aceite vegetal 1-2-3 de un litro se encuentra rebajado de $45.00 a $41.00. Aunque en esta ocasión no se detallaron ofertas específicas para salchichonería y lácteos, la tienda mantiene su compromiso de frescura en todos sus departamentos.