Martes de Frescura en Walmart este 13 de enero de 2026

La cadena Walmart pone en marcha este martes 13 de enero de 2026 su tradicional Martes de Frescura, una jornada de descuentos enfocada en el abasto familiar, con rebajas relevantes en frutas y verduras, carnes y pescados, así como en productos de salchichería y lácteos, disponibles en tiendas físicas y canales habituales.

En el área de frutas y verduras, Walmart ofrecerá el jitomate saladet en $14.90 por kilo, cuando su precio normal era de $29.90, mientras que el plátano Chiapas en penca bajará a $14.90 por kilo, frente a los $24.90 habituales. El pepino se venderá en $24.90 por kilo, antes en $29.90, y la piña miel registrará una de las mayores reducciones al pasar de $37.90 a $14.90 por kilo.

Otros productos destacados serán el perón golden Chihuahua en $29.90 por kilo, que costaba $49.90; el limón agrio en $24.90 por kilo, antes $39.90; la papa blanca alfa en $29.90 por kilo, cuando su precio normal era de $44.90; la pera de Anjou en $29.90 por kilo, frente a los $64.00 previos, y la naranja en $16.90 por kilo, que normalmente se ofrecía en $37.90. La mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos de 200 gramos quedará en $42.00, con precio anterior de $46.90.

En el rubro de carnes y pescados, Walmart aplicará descuentos en la pechuga de pollo sin piel, que se venderá en $162.00 por kilo, cuando su costo regular era de $174.00. La arrachera de res Marketside marinada de 600 gramos bajará de $219.00 a $205.00, mientras que los medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla, paquete de cuatro piezas congeladas, reducirán su precio de $322.00 a $232.00.

En la sección de salchichería y lácteos, la salchicha de pavo San Rafael de 500 gramos se ofrecerá en $52.00, cuando su precio normal era de $69.00, y la pechuga de pavo San Rafael Balance en rebanadas delgadas de 250 gramos pasará de $126.00 a $89.00.

La empresa señaló que el Martes de Frescura busca apoyar la economía de los hogares mediante precios accesibles en productos de consumo cotidiano, al tiempo que fortalece la preferencia de los clientes por realizar su despensa semanal en Walmart.

Finalmente, Walmart recordó que las ofertas estarán sujetas a disponibilidad por tienda y vigentes únicamente durante el martes 13 de enero de 2026, por lo que recomendó a los consumidores acudir con anticipación para aprovechar los precios rebajados frente a los costos normales.

