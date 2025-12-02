Martes de Frescura de Walmar regresa con fuertes rebajas este 2 de diciembre

El programa Martes de Frescura de Walmart regresó este 2 de diciembre con una amplia lista de rebajas en productos esenciales de la canasta básica, abarcando frutas y verduras, carnes y pescados, panadería, salchichería y lácteos, además de abarrotes, de acuerdo a su página web.

En el departamento de frutas y verduras, las ofertas destacadas incluyen fresas de 454 gramos a $69.00, cuyo precio regular era de $99.00, con un ahorro de $30.00. El plátano Chiapas por kilo se ofrece en $19.90, antes en $29.90, representando un descuento de $10.00.

La naranja por kilo se encuentra también en $19.90, rebajada desde $49.90, lo que implica una reducción de $30.00. La mandarina se vende en $39.90 el kilo, cuando su costo previo era $54.00, y el perón golden Chihuahua aparece en $34.90, por debajo de los $49.90 habituales.

El área de abarrotes también presentó recortes relevantes, como la leche Santa Clara entera en caja con seis piezas de un litro, cuyo precio actual es $169.00, frente a los $195.00 anteriores. Asimismo, el aceite vegetal 1-2-3 de un litro bajó a $37.00, desde $45.00, ofreciendo un ahorro de $8.00.

En salchichería y lácteos, uno de los productos más llamativos fue el queso manchego NocheBuena en rebanadas de 400 gramos, disponible ahora en $98.00, cuando su precio normal era de $136.00. Personal del área señaló que “ella mencionaba que las promociones buscaban mantener accesibles los alimentos de alto consumo”.

El departamento de carnes y pescados incluyó la arrachera de res Marketside marinada de 600 gramos con precio rebajado a $204.00, comparado con los $226.00 habituales, generando un ahorro de $22.00. Trabajadores del piso de ventas comentaron que “ella insistía en dar prioridad a productos frescos con descuentos claros para los clientes”.

De acuerdo con Walmart, el Martes de Frescura se mantiene como uno de los programas más esperados por la clientela debido a su impacto directo en el gasto semanal de los hogares. La cadena reiteró que las promociones aplican solo durante este martes y estarán disponibles hasta agotar existencias en tiendas físicas y plataformas digitales.