Martes de Frescura en Walmart hoy 20 de enero de 2026

Este martes 20 de enero de 2026, la cadena de autoservicio Walmart activa su tradicional jornada de descuentos conocida como Martes de Frescura. Durante este día, los consumidores podrán acceder a rebajas significativas en los departamentos de frutas y verduras, así como en carnes y pescados, con el objetivo de apoyar la economía familiar en el inicio de semana.

En el departamento de frutas y verduras, destacan productos con un precio uniforme de $19.90 pesos por kilo, como el pepino (antes $24.00), la piña miel (antes $37.90), la naranja (antes $37.90) y el limón agrio (antes $43.90). Asimismo, el cilantro por pieza se ofrece en $6.90 pesos (precio normal $12.90) y los champiñones por kilo bajan a $99.00 pesos (antes $108.00).

Por su parte, la sección de carnes y pescados presenta ahorros de hasta 90 pesos. La pechuga sin piel se vende en $162.00/kg (antes $192.00), mientras que la milanesa de pechuga de pollo se sitúa en $175.00/kg (antes $199.00). En opciones del mar, los medallones de atún Dolores Premium de 4 piezas bajaron de $322.00 a $232.00 pesos, y el filete de tilapia se ofrece en $122.00/kg (antes $135.00).

Además de los perecederos, el área de salchichería y lácteos, junto con la de panadería, mantienen la calidad habitual para complementar las compras del día. En la categoría de carnes y pescados, la milanesa de cerdo también cuenta con un precio especial de $109.00/kg, tras costar anteriormente $136.00 pesos, lo que representa un alivio directo al bolsillo de los compradores.

En el pasillo de abarrotes, productos esenciales muestran ligeros descensos en sus costos. El aceite vegetal 1-2-3 de 1 litro se encuentra en $41.00 pesos (precio normal $45.00), y el chocolate en polvo Choco Milk de 350 gramos se redujo de $58.00 a $55.00 pesos, facilitando la adquisición de artículos para la despensa diaria en Walmart.

Finalmente, se invita a los usuarios a acudir temprano a las sucursales para aprovechar la disponibilidad de la mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos, que este Martes de Frescura cuesta $42.00 pesos (antes $46.90). La empresa ha confirmado que estas promociones son válidas únicamente durante este 20 de enero, reforzando su compromiso con los precios bajos.

