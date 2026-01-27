Ofertas del Martes de Frescura en Walmart este 27 de enero

Este martes 27 de enero de 2026, la cadena de autoservicio Walmart activa su tradicional jornada de descuentos conocida como Martes de Frescura, ofreciendo rebajas significativas en los departamentos de frutas y verduras, así como en carnes y pescados. Con el objetivo de apoyar la economía familiar, la empresa ha dispuesto precios especiales en productos básicos como el jitomate saladet a $14.90 el kilo y la papa blanca alfa a $21.90, buscando posicionarse como la mejor opción de compra para los consumidores mexicanos durante el inicio de la semana.

En el área de frutas y verduras, las familias podrán encontrar el kilo de cebolla blanca en $21.90 (antes $27.90) y el aguacate hass en $47.90 (antes $54.00). Otras ofertas destacadas incluyen la piña miel a $19.90 el kilo, representando un ahorro de $18.00 respecto a su precio original, y la manzana Granny Smith a $39.90 el kilo. Estos precios buscan incentivar el consumo de alimentos saludables mediante una estrategia de costos competitivos en anaquel.

La sección de carnes y pescados también presenta beneficios económicos importantes para este 27 de enero. Se destaca la oferta en medallones de atún Dolores Premium con un costo de $232.00 (antes $322.00) y la costilla de cerdo a $114.00 el kilo. Asimismo, la milanesa de pechuga de pollo se ofrece en $169.00 el kilo y las fajitas de pechuga natural en $135.00 el kilo, permitiendo un ahorro directo en las proteínas de mayor demanda.

Para complementar la despensa, el departamento de abarrotes incluye rebajas en el aceite vegetal 1-2-3 de 1 litro a un precio de $41.00 (antes $45.00) y pan brioche Marketside para hot dog en $85.00. Aunque esta semana el enfoque principal es lo perecedero, las secciones de panadería, salchichonería y lácteos mantienen la calidad habitual con promociones cruzadas para incentivar el flujo de clientes en las sucursales físicas y la plataforma digital de la tienda.

Históricamente, el Martes de Frescura se ha consolidado como una de las campañas comerciales más fuertes de Walmart en México, compitiendo directamente con otras cadenas que también destinan días específicos para el remate de productos frescos. Según estadísticas del sector retail, este tipo de promociones logran incrementar el tráfico de clientes hasta en un 20%, especialmente cuando se incluyen artículos de la canasta básica con ahorros superiores a los 10 pesos por unidad o kilogramo.

Es importante que los compradores verifiquen la disponibilidad de los productos en sus tiendas locales, ya que los precios pueden variar ligeramente por región. La cadena ha manifestado que estas ofertas son válidas únicamente durante el día señalado, reforzando su compromiso de brindar calidad y frescura en cada uno de sus departamentos para beneficio del pueblo mexicano.

