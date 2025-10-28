Martes de Frescura de Walmart el 27 de octubre de 2025

La cadena Walmart anunció su nuevo evento Martes de Frescura, programado para el 28 de octubre de 2025, con el propósito de ofrecer a los consumidores del Bajío una jornada de descuentos en productos perecederos. La iniciativa incluirá reducciones de precios en los departamentos de Frutas y Verduras, Carnes y pescados, Panadería y Salchichonería y Lácteos, considerados los ejes principales de la estrategia comercial semanal.

De acuerdo con información interna de Walmart, el Martes de Frescura concentrará las promociones más atractivas en el área de Frutas y Verduras, donde productos como el Aguacate Hass, el Jitomate Bola y el Limón sin semilla verán reducciones notables. El aguacate se ofrecerá a $24.90, una baja significativa frente a su precio anterior de $55.00, mientras que el jitomate bola y el limón costarán $19.90, ambos con descuentos de casi el 50 por ciento. El Elote Blanco, otro de los favoritos, se venderá a $4.50 por pieza.

En la sección de Carnes y pescados, Walmart aplicará recortes en artículos de alto consumo. El Pollo Entero tendrá un costo de $39.00, mientras que la Pechuga sin hueso se ofertará a $154.00, ambas con disminuciones considerables respecto a sus precios habituales. Además, la Milanesa de Cerdo se ajustará a $104.00, una reducción notable desde los $137.00 regulares.

El área de Panadería también participará en el Martes de Frescura, enfocándose en productos listos para consumir. La Pizza Pepperoni completa bajará de $128.00 a $116.00, mientras que las rebanadas individuales pasarán de $18.00 a $15.00. Según fuentes internas, estos productos registran alta demanda durante los días de promoción.

Por su parte, el departamento de Salchichonería y Lácteos ofrecerá descuentos en alimentos esenciales para el desayuno y la cena. La Salchicha de Pavo Corona (Suder) disminuirá de $65.00 a $55.00, y la leche Lala 100 SLT Azul de un litro se venderá a $31.80, frente a los $44.00 habituales. Estas ofertas buscan fomentar la compra de artículos de consumo diario entre las familias mexicanas.

La documentación interna de Walmart establece lineamientos específicos para el desarrollo del evento, instruyendo a los colaboradores a identificar todos los productos en promoción con etiquetas visibles. Estas indicaciones se encuentran en el “Manual de Excelencia para el Martes de Frescura”, documento corporativo que regula la ejecución y presentación de las campañas semanales.

Asimismo, se destacó que el Martes de Frescura tiene carácter temporal, por lo que una vez concluido el 28 de octubre, los artículos incluidos deberán regresar a su precio regular sin excepción. Esta medida busca garantizar la transparencia del programa y mantener la rotación adecuada de los productos perecederos.