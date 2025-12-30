Martes de Frescura en Walmart este 30 de diciembre de 2025

Este martes 30 de diciembre de 2025, Walmart activó su tradicional Martes de Frescura, con rebajas relevantes en frutas y verduras, carnes y pescados, abarrotes, así como productos de panadería, salchichería y lácteos, vigentes durante la jornada.

Las ofertas incluyen precios normales y rebajados en productos de la canasta básica, con ahorros que superan los 30 pesos en algunos artículos, de acuerdo con la lista oficial del día.

Martes de Frescura impulsa descuentos en frutas y verduras

En el área de frutas y verduras, los precios destacados son:

Naranja por kilo: $14.50/kg , antes $37.90/kg .

Piña Miel por kilo: $29.90/kg , antes $37.90/kg .

Manzana Gala por kilo: $39.90/kg , antes $49.90/kg .

Uva roja (pieza de 900 g aprox): $59.00 , antes $89.00 .

Pera de Anjou por kilo: $39.90/kg , antes $64.00/kg .

Perón golden Chihuahua por kilo: $39.90/kg , antes $46.90/kg .

Mandarina en malla: $34.90 , antes $67.00 .

Mandarina por kilo: $39.90/kg, antes $54.00/kg.

Martes de Frescura con rebajas en carnes y pescados

En carnes y pescados, los descuentos incluyen:

Bacalao Marketside desmenuzado sin espina dorsal 1 kg: $359.00 , antes $409.00 .

Bacalao Marketside lomo sin piel 950 g: $349.00 , antes $429.00 .

Pavo ahumado Marketside congelado: $122.00/kg , antes $137.00/kg .

Arrachera de res Marketside marinada 600 g: $204.00 , antes $219.00 .

Pechuga sin piel por kilo: $167.00/kg , antes $192.00/kg .

Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $130.00, antes $142.00.

Martes de Frescura alcanza abarrotes y lácteos

En abarrotes, se reportan las siguientes ofertas:

Huevo blanco San Juan 30 piezas: $88.00 , antes $89.00 .

Leche Santa Clara entera caja 6 piezas de 1 l: $177.00 , antes $195.00 .

Leche Santa Clara deslactosada caja 6 piezas de 1 l: $182.00 , antes $199.00 .

Queso manchego NocheBuena rebanadas 400 g: $98.00, antes $136.00.

Las promociones del Martes de Frescura están disponibles únicamente durante este martes en Walmart en la página oficial de la empresa, por lo que se recomienda a los consumidores verificar disponibilidad en tienda y considerar posibles restricciones por inventario.

