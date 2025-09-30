Martes de Frescura en Walmart este 30 de septiembre de 2025

Las tiendas Walmart de la Zona Bajío han confirmado la realización de su tradicional jornada de descuentos conocida como Martes de Frescura, que se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre de 2025. Esta iniciativa busca ofrecer precios especiales en una amplia gama de productos perecederos, impulsando el consumo de alimentos frescos en los hogares de la región

El principal atractivo de Martes de Frescura estará en el departamento de frutas y verduras, donde se aplicarán precios promocionales. Entre los más destacados se encuentran: sandía roja de $21.00 a $12.90, naranja a granel de $40.50 a $19.90, plátano Chiapas de $23.00 a $16.00, limón sin semilla de $38.00 a $29.90, kiwi importado de $79.00 a $60.00, durazno importado de $69.00 a $59.00, tuna blanca de $39.00 a $29.00, manzana Autumn Glory de $45.00 a $19.90 y pera Golden de $40.90 a $29.90.

Además de las frutas y verduras, la cadena Walmart informó que el departamento de carnes, pescados y mariscos ofrecerá precios reducidos. Algunos ejemplos incluyen la milanesa de res de $216.00 a $179.00, molida sirloin 90/10 de $258.00 a $159.00, molida de cerdo de $136.00 a $115.00, pechuga con hueso sin piel de $154.00 a $109.00, pollo entero de $58.00 a $40.00, milanesa de pechuga de $199.00 a $174.00, filete de tilapia de $135.00 a $118.00, camarón chico sin cabeza de $275.00 a $199.00 y arrachera marinada SK de $229.00 a $196.00.

En la sección de panadería también habrá ofertas, entre ellas la rebanada de pizza hawaiana de $18.00 a $15.00, la rebanada de pizza de quesos de $18.00 a $15.00 y la pizza orilla de queso de $190.00 a $145.00.

Walmart señala que los precios de Martes de Frescura serán válidos únicamente el 30 de septiembre de 2025. A partir del día siguiente, todos los artículos regresarán a su precio regular. La empresa ha destacado que esta estrategia de descuentos forma parte de su compromiso para ofrecer opciones accesibles de productos frescos y de calidad, en especial en categorías esenciales como frutas y verduras.

De acuerdo con los reportes de la cadena, los clientes de la Zona Bajío han mostrado un alto interés en estas jornadas, particularmente en los productos de mayor consumo como el pollo, la carne de res y los cítricos. Las tiendas han recomendado acudir temprano para evitar la falta de existencias en los artículos con mayor demanda, ya que la disponibilidad depende del inventario de cada sucursal.

Finalmente, Walmart reiteró que Martes de Frescura es una oportunidad ideal para adquirir productos frescos a precios competitivos, beneficiando el presupuesto familiar y promoviendo una alimentación variada.