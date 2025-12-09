Martes de Frescura en Walmart, ofertas este 9 de diciembre de 2025

El Martes de Frescura de Walmart registra este 9 de diciembre una amplia lista de descuentos en frutas y verduras, carnes y pescados, así como en artículos de panadería, salchichería y lácteos, ofertas disponibles únicamente durante la jornada y que atraen a consumidores que buscan precios más accesibles.

Las promociones incluyen rebajas significativas en productos agrícolas. La Piña Miel se ofrece en $16.90 por kilo, cuando normalmente cuesta $37.90, lo que representa un ahorro de $21.00. La mandarina está disponible en $39.90 por kilo frente a su precio habitual de $54.00, mientras que el limón sin semilla baja a $19.90 desde $39.90, con un ahorro de $20.00 para los compradores.

Dentro de las mismas frutas y verduras, el perón golden Chihuahua se encuentra en $34.90 por kilo, por debajo de su costo regular de $49.90. La toronja registra una reducción a $29.90 por kilo, cuando su precio habitual es de $45.00. El jitomate bola también destaca al ofrecerse en $27.90 por kilo, comparado con los $39.90 que marca en días regulares.

El área de salchichería y lácteos muestra descuentos relevantes: la leche Santa Clara entera en paquete de seis litros se vende en $177.00, frente a los $195.00 habituales. El queso manchego NocheBuena en rebanadas de 400 gramos baja a $98.00 desde su precio regular de $136.00.

En cuanto a embutidos, la pechuga de pavo San Rafael Balance en rebanadas delgadas de 250 gramos se ofrece en $93.00, un precio inferior a los $126.00 regulares, con un ahorro para el consumidor de $33.00.

En la sección de carnes y pescados, el filete de tilapia por kilo se comercializa en $115.00 frente a los $135.00 habituales. A su vez, el aceite vegetal 1-2-3 de un litro —un artículo básico en hogares mexicanos— se vende en $37.00, rebajado desde $45.00.

Finalmente, Walmart recuerda que las promociones del Martes de Frescura aplican únicamente durante el día señalado y que, al concluir la fecha, los precios regresan a su tarifa normal. Según personal de tienda, “la empresa mantendría estos descuentos como apoyo al gasto familiar”, reafirmando el compromiso con sus clientes.