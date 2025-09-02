Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
Dinero

¿Cuáles son las mejores promociones de Soriana en Martes y Miércoles del Campo para frutas, verduras y carnes?

Descubre las ofertas de Soriana en Martes y Miércoles del Campo 2025 y ahorra en frutas, verduras, carnes y despensa.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
2 septiembre, 2025
Los días 2 y 3 de septiembre marcan el Martes y Miércoles del Campo, jornadas ideales para surtir productos frescos y esenciales.

Frutas y verduras en promoción

  • Plátano: $9.80–$12.80 por kilo

  • Papa blanca: $19.80 por kilo

  • Manzana roja y golden: $29.80–$34.80 por kilo

  • Uva roja Globo: $29.80 por kilo

  • Melón chino: $19.80 por kilo

  • Piña miel: $13.90–$29.80 por kilo

  • Jitomate saladet: $15.50 por kilo

  • Descuentos adicionales en zanahoria, calabaza, naranja, nopal y fruta picada lista para consumo.

Carnes, pescados y mariscos destacados

 

  • Pollo entero fresco: $38.90 por kilo

  • Pierna de cerdo con hueso: $68.90 por kilo

  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 por kilo

  • Filetes de basa, salmón y sierra con precios especiales

Folletos Soriana: Preciazazaso y Fin de Semana

Además de los Martes y Miércoles del Campo, Soriana ofrece:

  • La campaña Preciazazaso, vigente hasta el 10 de septiembre, con 4×3 en gelatinas y botanas, 3×2 en pan Bimbo y leches saborizadas

  • 70 % de descuento en ropa de verano

  • 30 % de descuento en colchones y artículos para el hogar

  • 25 % de descuento en mochilas y papelería para el regreso a clases

  • Folleto Fin de Semana con promociones en productos de higiene personal, detergentes, alimentos congelados y artículos de línea blanca

Compras en línea y beneficios digitales

  • 10 % de descuento adicional al pagar con tarjetas participantes

  • Acumulación de puntos Soriana para futuras compras

  • Entrega a domicilio de frutas, verduras y carnes

Las ofertas de Soriana septiembre 2025 permiten acceder a productos frescos, alimentos básicos y artículos de uso cotidiano con descuentos considerables.

Gracias a estas promociones, las familias pueden ahorrar en la despensa, mejorar la alimentación con frutas y verduras de calidad y cumplir con las necesidades escolares y del hogar sin afectar el presupuesto familiar.

