¿Cuáles son las mejores promociones de Soriana en Martes y Miércoles del Campo para frutas, verduras y carnes?

Los días 2 y 3 de septiembre marcan el Martes y Miércoles del Campo, jornadas ideales para surtir productos frescos y esenciales.

Frutas y verduras en promoción

Plátano : $9.80–$12.80 por kilo

Papa blanca : $19.80 por kilo

Manzana roja y golden : $29.80–$34.80 por kilo

Uva roja Globo : $29.80 por kilo

Melón chino : $19.80 por kilo

Piña miel : $13.90–$29.80 por kilo

Jitomate saladet : $15.50 por kilo

Descuentos adicionales en zanahoria, calabaza, naranja, nopal y fruta picada lista para consumo.

Carnes, pescados y mariscos destacados

Pollo entero fresco : $38.90 por kilo

Pierna de cerdo con hueso : $68.90 por kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s : $154.90 por kilo

Filetes de basa, salmón y sierra con precios especiales

Folletos Soriana: Preciazazaso y Fin de Semana

Además de los Martes y Miércoles del Campo, Soriana ofrece:

La campaña Preciazazaso , vigente hasta el 10 de septiembre , con 4×3 en gelatinas y botanas, 3×2 en pan Bimbo y leches saborizadas

70 % de descuento en ropa de verano

30 % de descuento en colchones y artículos para el hogar

25 % de descuento en mochilas y papelería para el regreso a clases

Folleto Fin de Semana con promociones en productos de higiene personal, detergentes, alimentos congelados y artículos de línea blanca

Compras en línea y beneficios digitales

10 % de descuento adicional al pagar con tarjetas participantes

Acumulación de puntos Soriana para futuras compras

Entrega a domicilio de frutas, verduras y carnes

Las ofertas de Soriana septiembre 2025 permiten acceder a productos frescos, alimentos básicos y artículos de uso cotidiano con descuentos considerables.

Gracias a estas promociones, las familias pueden ahorrar en la despensa, mejorar la alimentación con frutas y verduras de calidad y cumplir con las necesidades escolares y del hogar sin afectar el presupuesto familiar.