¿Cuáles son las mejores promociones de Soriana en Martes y Miércoles del Campo para frutas, verduras y carnes?
Los días 2 y 3 de septiembre marcan el Martes y Miércoles del Campo, jornadas ideales para surtir productos frescos y esenciales.
Frutas y verduras en promoción
-
Plátano: $9.80–$12.80 por kilo
-
Papa blanca: $19.80 por kilo
-
Manzana roja y golden: $29.80–$34.80 por kilo
-
Uva roja Globo: $29.80 por kilo
-
Melón chino: $19.80 por kilo
-
Piña miel: $13.90–$29.80 por kilo
-
Jitomate saladet: $15.50 por kilo
-
Descuentos adicionales en zanahoria, calabaza, naranja, nopal y fruta picada lista para consumo.
Carnes, pescados y mariscos destacados
-
Pollo entero fresco: $38.90 por kilo
-
Pierna de cerdo con hueso: $68.90 por kilo
-
Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 por kilo
-
Filetes de basa, salmón y sierra con precios especiales
Folletos Soriana: Preciazazaso y Fin de Semana
Además de los Martes y Miércoles del Campo, Soriana ofrece:
-
La campaña Preciazazaso, vigente hasta el 10 de septiembre, con 4×3 en gelatinas y botanas, 3×2 en pan Bimbo y leches saborizadas
-
70 % de descuento en ropa de verano
-
30 % de descuento en colchones y artículos para el hogar
-
25 % de descuento en mochilas y papelería para el regreso a clases
-
Folleto Fin de Semana con promociones en productos de higiene personal, detergentes, alimentos congelados y artículos de línea blanca
Compras en línea y beneficios digitales
-
10 % de descuento adicional al pagar con tarjetas participantes
-
Acumulación de puntos Soriana para futuras compras
-
Entrega a domicilio de frutas, verduras y carnes
Las ofertas de Soriana septiembre 2025 permiten acceder a productos frescos, alimentos básicos y artículos de uso cotidiano con descuentos considerables.
Gracias a estas promociones, las familias pueden ahorrar en la despensa, mejorar la alimentación con frutas y verduras de calidad y cumplir con las necesidades escolares y del hogar sin afectar el presupuesto familiar.
