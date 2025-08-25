¡No es uno, son dos! Martha Higareda y Lewis Howes esperan gemelos

La reconocida actriz mexicana Martha Higareda y su pareja, el empresario Lewis Howes, confirmaron la emocionante noticia de que esperan gemelos. La pareja compartió la exclusiva con la revista “Caras”, pero había mantenido la información en reserva debido a los riesgos asociados con un embarazo múltiple.

La revelación marca un momento de inmensa felicidad para los recién casados, quienes unieron sus vidas en matrimonio seis meses atrás. Martha compartió que la posibilidad de un embarazo doble no resultó del todo inesperada, ya que en la familia de su mamá existen antecedentes cercanos de embarazos múltiples, incluyendo tías con mellizos y trillizos.

Adicionalmente, Lewis Howes había expresado a Martha, incluso al inicio de su relación, su deseo de tener gemelos, una visión que hoy se materializa. La pareja aguarda la llegada de sus pequeños para mediados de octubre.

¿Cómo Martha Higareda llegó a ser madre?

El viaje hacia la maternidad no estuvo exento de retos para Martha. Previamente, la actriz enfrentó un diagnóstico de miomas uterinos que complicaron su deseo de ser madre. Afortunadamente, un tratamiento oportuno y los cuidados necesarios le permitieron lograr el embarazo en poco tiempo.

Pese a la inmensa alegría, Martha ha sido franca sobre el miedo inicial, ya que su edad y la naturaleza gemelar del embarazo lo clasifican como de riesgo. La pareja también experimentó un “susto médico” en el camino, aunque afortunadamente todo se resolvió bien.

LEER MÁS: Lamine Yamal celebra a Nicki Nicole en su cumpleaños con un romántico gesto

Recibimiento amoroso

En su hogar multicultural en California, Martha y Lewis se preparan con entusiasmo para la llegada de sus dos bebés. Martha está alistando la habitación de los pequeños y siente un fuerte “instinto de hacer nido”.

Por su parte, Lewis Howes se ha mostrado sumamente protector, redoblando sus esfuerzos en sus negocios para asegurar el bienestar de su creciente familia. La pareja ya tiene las cunas listas, recibe ropa y accesorios, y planea un baby shower previo al nacimiento.