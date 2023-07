Martha Higareda se defiende de las críticas tras polémica con Ryan Gosling

La controversia sigue dando de qué hablar. Después de las burlas y críticas que recibió Martha Higareda cuando Ryan Gosling negó conocerla en la alfombra rosa de la película “Barbie”, la actriz decidió salir a aclarar las cosas.

En sus propias palabras, la protagonista de “Amarte Duele” aclaró que nunca afirmó que el actor estadounidense la conocía personalmente. Según ella, existe una diferencia entre “conocerse” y “ser amable en un encuentro casual”. Además, dejó en claro que no son amigos.

A pesar de sus explicaciones, los detractores no han dejado de expresar sus opiniones al respecto. Algunos le aconsejan enfrentar las consecuencias de sus declaraciones, mientras que otros se burlan de sus anécdotas sobre el supuesto “encuentro fortuito” y la inexistente amistad.

En los comentarios de su publicación, se pueden leer diversas opiniones. Algunos usuarios hacen referencia al supuesto saludo entre Martha Higareda y Ryan Gosling, sarcásticamente mencionando que ahora ella cree que son amigos íntimos. Otros hacen alusión a la frase de que los caballeros no tienen memoria, en tono irónico. Sin embargo, la actriz ha optado por ignorar las burlas y ataques en redes sociales, mostrando una actitud relajada y dando la impresión de que las críticas no le afectan.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 🤭 “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos 😂😂. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! 😊 pic.twitter.com/L1gYw3mQvb

— Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023